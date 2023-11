Promo Fibra Aruba All-in: connessione FTTH a soli 19€/mese

Stai cercando una connessione internet veloce per la tua abitazione? Ti consigliamo la fibra di Aruba. Perché? Iniziamo col sottolineare che, grazie a questo servizio, puoi finalmente godere di una navigazione senza interruzioni a un costo davvero conveniente: 19,89 € al mese per i primi 6 mesi.

Inoltre, l’offerta Fibra Aruba All-In include un router Wi-Fi in comodato d’uso e chiamate nazionali illimitate. Date le numerose opzioni presenti sul mercato per l’accesso alla fibra, consigliamo vivamente di optare per quella di Aruba.

Ricorda che puoi approfittare di un’eccezionale promozione che ti consente di navigare senza interruzioni a soli 19,89 euro al mese.

Navigazione senza interruzioni con Aruba Fibra: scopri come abbonarti al servizio

Un numero crescente di utenti ha optato per l’installazione della fibra Aruba, spinti da motivazioni varie. La fibra Aruba offre il vantaggio di eliminare i costi di attivazione o migrazione, e inoltre, non vincola gli utenti, consentendo di cambiare offerta liberamente con una penale di soli 20 euro.

Nel caso si verifichino problemi o malfunzionamenti, il supporto e la chat H24 sono a disposizione per fornire assistenza.

Come menzionato precedentemente, l’offerta Fibra Aruba All-in comprende un router e chiamate nazionali illimitate, e attualmente è possibile sottoscrivere il contratto a soli 19,89 euro al mese per i primi sei mesi, anziché 29,90 euro.

Per verificare la copertura della fibra nella tua zona, accedi immediatamente al sito web dedicato. Non perdere tempo, poiché l’offerta è a tempo limitato: goditi film e serie TV senza interruzioni e gioca online con i tuoi amici, anche con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.