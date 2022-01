PROMO Fibra: ECCO la FTTH di Aruba a soli 17,49€

La PROMO Fibra di Aruba è una realtà ed è sulla bocca di tutti sia per il suo prezzo davvero competitivo – stiamo parlando di meno di 18 euro mensili per il primo anno – sia per la sua qualità garantita dalla rete FTTH Open Fiber presente in tutto il territorio nazionale.

Il prezzo di Aruba è disponibile per TUTTI i clienti e non solo per i già clienti del provider. Attualmente, è disponibile un'iniziativa che mette a disposizione la Fibra di Aruba a soli 17,49 euro mensili per i primi 12 mesi di abbonamento. Il tutto senza vincoli e senza sorprese!

PROMO Fibra Aruba: i dettagli

La promozione valida per pochi giorni SOLO ONLINE offre internet flat 24 ore su 24 con velocità massima di 1000 Mbps di velocità in download e 300 Mbps in upload a soli 17,49 euro al mese. Questo prezzo è bloccato per 12 mesi senza alcun obbligo di rinnovo dopo il periodo promozionale. Come potete intuire dalla descrizione della promo, non è incluso il modem in comodato d'uso. L'apparato è acquistabile a soli 2,20 euro mensili in aggiunta all'abbonamento sottoscritto ed è del tutto opzionale.

Il Gigabit offerto da Aruba non è cumulativo: questo significa che anche con un dispositivo connesso si avrà la velocità di 1 Gigabit.

Oltre a questo troviamo un servizio di assistenza disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 con call center interamente italiano, indirizzo IPv4 dinamico e IPv6 statico. A questi servizi gratuiti, Aruba aggiunge uno sconto fino all'80% su alcuni dei suoi prodotti disponibili a catalogo.

Per verificare se nella vostra zona è attivabile il servizio di Fibra FTTH Aruba potete verificare la copertura semplicemente facendo click qui. Ricordiamo inoltre, che la copertura è la medesima offerta da Open Fiber.

Costi ed altro

Aruba propone ONLINE la sua PROMO Fibra a soli 17,49 euro per un periodo limitato di tempo e con prezzo bloccato per 12 mesi. L'offerta in questione, inoltre, è priva di VINCOLI e di costi di attivazione iniziali. Aruba azzera l'entry fee anche per le richieste di attivazione del proprio servizio in determinate zone denominate Aree Bianche.