Promo Fine Tutela: scopri l'offerta di Plenitude

Nonostante la proroga della PROMO relativa alla fine del Mercato a Maggior Tutela, Plenitude, ti offre la possibilità di giocare d’anticipo per evitare condizioni contrattuali non favorevoli.

Inoltre, grazie al concorso riservato ai clienti Insieme, il programma fedeltà di Plenitude, puoi provare a vincere 3000 Buoni Regalo Amazon del valore di 5 euro. L’inscrizione a questa community è completamente gratuita e ti offre da subito 5 euro di sconto in bolletta oltre ad altri numerosi regali disponibili ogni venerdì.

Promo Fine Tutela: ecco la proposta di Plenitude

Oltre ai 5 euro di riduzione in bolletta e al concorso attualmente con l’iscrizione ad Insieme è possibile ricevere 4 mesi GRATIS di Film e Serie TV sulla piattaforma NOW TV.

La tariffa Trend Casa FineTutela attualmente disponibile ONLINE è attivabile da tutti i nuovi clienti Plenitude che ancora fanno parte del cosiddetto Mercato Tutelato che chiuderà prossimamente.

Se passi a questa particolare offerta risparmi fino a 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita rispetto al listino normale.

Plenitude, dunque, ti propone di anticipare la chiusura del Tutelato passando gratuitamente al Mercato Libero con delle condizioni favorevoli rispetto ai clienti standard.

Le offerte Luce e Gas per chi cambia in anticipo il proprio contratto prima della definitiva chiusura del Maggior Tutela prevedono un prezzo della materia all’ingrosso che varia ogni mese ed un piccolo contributo sui consumi di 0,0132 €/kWh per l’Energia Elettrica e di 0,1000 €/Smc per il Gas.

Il prezzo di Luce e Gas, non considerando lo spread aggiuntivo, è variabile e quindi cambia a seconda del mercato energetico.

Oltre ai consumi, Plenitude, richiede 9 euro al mese per la Luce e 5,28 euro mensili per il Gas come costo di commercializzazione e vendita. Inoltre, con la domiciliazione attiva delle bollette puoi risparmiare 12 euro al mese per 2 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.