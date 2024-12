Promo Finom: un mese del piano Premium completamente gratuito

Sei un imprenditore e sei alla ricerca di un conto aziendale che non sia solamente il posto dal quale gestire le entrate e le uscite della tua attività? Finom è una delle realtà più interessanti nel panorama dei conti correnti aziendali e in questi giorni ha in promozione l’apertura del piano Premium con il quale avere il meglio in termini di account business e strumenti di fatturazione. Apri adesso il piano Business.

Tutti i vantaggi del piano Business di Finom

Il piano Business di Finom offre la possibilità di gestire fino a 5 utenze, 3 portafogli, un numero illimitato di carte virtuali, fino a 15 (3 per utente) carte fisiche, 100 bonifici SEPA in entrata e in uscita con addebito diretto e una carta con 2000€ di limite di prelievo e 100000€ di limite di pagamento.

Tra gli aspetti interessanti dei piani Finom c’è la possibilità di inviare le fatture elettroniche direttamente dal proprio account e di accedere comodamente a tutti i registri finanziari. Una soluzione comoda e sicura, ma anche conveniente perché facilita il lavoro del commercialista e riduce per l’imprenditore il costo della sua parcella.

Le carte, sia quelle fisiche che quelle virtuali, sono utilizzabili con Google Pay e Apple Pay e consentono di essere ricaricate, limitate o bloccate con un semplice click, così da avere un controllo completo e tempestivo sulle spese dei propri dipendenti. Le spese possono diventare fonte di guadagno: incluso nel piano Finom c’è il Cashback fino al 3% che consente di recuperare parte delle spese effettuate.

Compresa nel piano Finom c’è anche una pratica e potente applicazione mobile che, tra le altre cose, consente di caricare tutte le ricevute, le fatture e gli altri documenti così da avere tutto facilmente accessibile, sempre a portata di mano e riducendo l’ingombro (e i costi) di un archivio cartaceo.