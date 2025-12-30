Promo Hostinger di Capodanno: 80% di sconto per lanciare il tuo sito web oggi

Portare online un progetto non è mai stato così semplice e conveniente: con la promo Hostinger di Capodanno, se vuoi creare o far crescere un sito web puoi contare su piani completi, con strumenti basati sull’AI, a prezzi scontatissimi. L’offerta prevede infatti sconti fino all’80% sui principali piani di hosting per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.
Dal concept al lancio: crea il tuo sito in pochi minuti
Una panoramica dei piani Hostinger: Premium, ideale per chi muove i primi passi online con un sito personale, blog o progetto base, è in offerta a 2,49 euro al mese (80% di sconto); Business, pensato per chi ha bisogno di più strumenti e risorse per far crescere il proprio sito o business online, a 2,99 euro al mese (80% di sconto); Cloud Startup, per siti web più esigenti in termini di traffico e prestazioni, a 6,99 euro al mese (73% di sconto).
Tutti i piani includono tre mensilità extra, garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, assistenza 24/7 e la possibilità di annullare in qualsiasi momento.
Con Hostinger, ogni fase della creazione di un sito web è semplice, anche per chi non ha competenze. Esempio lampante è il website builder AI: descrivendo semplicemente la propria idea, questo strumento genera layout, immagini e testi in automatico. L’editor drag and drop consente poi di personalizzare ogni dettaglio, che si tratti di un e-commerce, un blog, un portfolio o un sito aziendale.
Ogni piano in promozione comprende una serie di servizi fondamentali, tra cui segnaliamo:
- Dominio gratuito per 1 anno
- SSL gratuito per la sicurezza del sito
- Backup automatici settimanali
- Manutenzione WordPress inclusa
- Migrazione gratuita del sito senza downtime
- Email marketing gratuito per 1 anno
- CDN gratuita per massima velocità
- WordPress Multisite
La promozione Hostinger di Capodanno combina prezzo scontato, servizi completi e strumenti AI avanzati: un’offerta particolarmente interessante sia per chi muove i suoi primi passi, sia per chi vuole potenziare ciò che già possiede con piani completi e convenienti. Approfitta subito degli sconti fino all’80%.