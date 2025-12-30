 Promo Hostinger di Capodanno: 80% di sconto per lanciare il tuo sito web oggi
Sconti Hostinger di Capodanno fino all'80% sui piani hosting con dominio gratuito, strumenti AI e tre mesi extra inclusi.
Informatica Cloud & Hosting
Portare online un progetto non è mai stato così semplice e conveniente: con la promo Hostinger di Capodanno, se vuoi creare o far crescere un sito web puoi contare su piani completi, con strumenti basati sull’AI, a prezzi scontatissimi. L’offerta prevede infatti sconti fino all’80% sui principali piani di hosting per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Festeggia Capodanno con le promo Hostinger

Dal concept al lancio: crea il tuo sito in pochi minuti

Una panoramica dei piani Hostinger: Premium, ideale per chi muove i primi passi online con un sito personale, blog o progetto base, è in offerta a 2,49 euro al mese (80% di sconto); Business, pensato per chi ha bisogno di più strumenti e risorse per far crescere il proprio sito o business online, a 2,99 euro al mese (80% di sconto); Cloud Startup, per siti web più esigenti in termini di traffico e prestazioni, a 6,99 euro al mese (73% di sconto).

Tutti i piani includono tre mensilità extra, garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, assistenza 24/7 e la possibilità di annullare in qualsiasi momento.

Con Hostinger, ogni fase della creazione di un sito web è semplice, anche per chi non ha competenze. Esempio lampante è il website builder AI: descrivendo semplicemente la propria idea, questo strumento genera layout, immagini e testi in automatico. L’editor drag and drop consente poi di personalizzare ogni dettaglio, che si tratti di un e-commerce, un blog, un portfolio o un sito aziendale.

Scopri le offerte Hostinger di Capodanno

Ogni piano in promozione comprende una serie di servizi fondamentali, tra cui segnaliamo:

  • Dominio gratuito per 1 anno
  • SSL gratuito per la sicurezza del sito
  • Backup automatici settimanali
  • Manutenzione WordPress inclusa
  • Migrazione gratuita del sito senza downtime
  • Email marketing gratuito per 1 anno
  • CDN gratuita per massima velocità
  • WordPress Multisite

La promozione Hostinger di Capodanno combina prezzo scontato, servizi completi e strumenti AI avanzati: un’offerta particolarmente interessante sia per chi muove i suoi primi passi, sia per chi vuole potenziare ciò che già possiede con piani completi e convenienti. Approfitta subito degli sconti fino all’80%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 dic 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
30 dic 2025
