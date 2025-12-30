Promo Hostinger di Capodanno: 80% di sconto per lanciare il tuo sito web oggi

Portare online un progetto non è mai stato così semplice e conveniente: con la promo Hostinger di Capodanno, se vuoi creare o far crescere un sito web puoi contare su piani completi, con strumenti basati sull’AI, a prezzi scontatissimi. L’offerta prevede infatti sconti fino all’80% sui principali piani di hosting per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Dal concept al lancio: crea il tuo sito in pochi minuti

Una panoramica dei piani Hostinger: Premium, ideale per chi muove i primi passi online con un sito personale, blog o progetto base, è in offerta a 2,49 euro al mese (80% di sconto); Business, pensato per chi ha bisogno di più strumenti e risorse per far crescere il proprio sito o business online, a 2,99 euro al mese (80% di sconto); Cloud Startup, per siti web più esigenti in termini di traffico e prestazioni, a 6,99 euro al mese (73% di sconto).

Tutti i piani includono tre mensilità extra, garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, assistenza 24/7 e la possibilità di annullare in qualsiasi momento.

Con Hostinger, ogni fase della creazione di un sito web è semplice, anche per chi non ha competenze. Esempio lampante è il website builder AI: descrivendo semplicemente la propria idea, questo strumento genera layout, immagini e testi in automatico. L’editor drag and drop consente poi di personalizzare ogni dettaglio, che si tratti di un e-commerce, un blog, un portfolio o un sito aziendale.

Ogni piano in promozione comprende una serie di servizi fondamentali, tra cui segnaliamo:

Dominio gratuito per 1 anno

per 1 anno SSL gratuito per la sicurezza del sito

per la sicurezza del sito Backup automatici settimanali

automatici settimanali Manutenzione WordPress inclusa

Migrazione gratuita del sito senza downtime

Email marketing gratuito per 1 anno

gratuito per 1 anno CDN gratuita per massima velocità

WordPress Multisite

La promozione Hostinger di Capodanno combina prezzo scontato, servizi completi e strumenti AI avanzati: un’offerta particolarmente interessante sia per chi muove i suoi primi passi, sia per chi vuole potenziare ciò che già possiede con piani completi e convenienti. Approfitta subito degli sconti fino all’80%.