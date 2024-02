PROMO Iliad Fibra: l'FTTH veloce e conveniente

La PROMO Iliad Fibra è ancora disponibile a meno di 20 euro al mese per tutti i clienti del quarto gestore nazionale che posseggono una SIM compatibile e con canone mensile a 9,99 euro ed altri requisiti specifici.

La connessione FTTH di Iliad, inoltre, è stata recentemente premiata da nperf come la più veloce in download e upload nel nostro Paese.

Iliad Fibra PROMO: i dettagli

Il test di velocità di nperf è stato calcolato tenendo conto di 653.395 risultati effettuati da Gennaio 2023 fino al 31 Dicembre 2023. L’offerta nello spefico comprende internet senza limiti fino a 5 Gbit/s complessivi in download e 700 Mbit/s in upload, chiamate nazionali senza limiti e verso oltre 60 Paesi in tutto il Mondo e Modem iliadbox incluso con tecnologia Wi-Fi 6. Il tutto a partire da soli 19,99 euro ogni mese per i clienti mobili con una promo da 9,99 euro al mese. Per chi non possiede Iliad come carrier mobile è possibile richiedere la Fibra ad un canone mensile pari a 24,99 euro.

Il prezzo, in entrambe le opzioni, è bloccato per sempre come da tradizione.

Il canone promozionale convergente è valido anche per tutti gli utenti con ricarica automatica attiva da IBAN, carta di credito o carta prepagata. Il prezzo scontato del contratto internet fisso rimane invariato fino al mantenimento dell’offerta mobile a 9,99 euro. In caso di recesso del numero o MNP verso altro gestore, il canone mensile della Fibra sarà pari a 24,99 euro.

Costi ed altro

L’attivazione prevede un contributo iniziale di soli 39,99 euro. Tale tariffa è priva di costi nascosti e viene attivata nell’arco di una quindicina di giorni. In caso di recesso o migrazione verso altro operatore, verrà applicato un costo identico al canone pagato mensilmente una tantum ed entro 30 giorni bisognerà restituire eventuali apparati.