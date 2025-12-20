 Promo InternXT: sconti folli per lo storage che paghi una volta sola per tutta la vita
Scopri le offerte InternXT 2025: piani di cloud storage crittografato da 1 GB fino a 5 TB con privacy zero-knowledge e opzioni a vita.
Il modo più sicuro e privato per archiviare i tuoi file online, è quello di InternXT, e oggi ti presentiamo un’occasione da non perdere. Per un periodo limitato puoi ottenere i piani di cloud storage a tariffe scontate, con privacy crittografata end-to-end, supporto clienti premium e possibilità di scegliere tra opzioni mensili, annuali o lifetime (a vita), perfette per chi vuole evitare costi ricorrenti e proteggere i propri dati una volta per tutte.

Gli sconti sono pazzeschi: ti basti pensare che il piano a vita da 5TB lo paghi 585€ al posto delle canoniche 3900€! Cosa stai aspettando?

Scopri i piani InternXT

InternXT: privacy, storage e sicurezza per tutti

InternXT propone soluzioni di cloud storage per ogni esigenza, partendo da un piano gratuito che offre 1 GB di spazio crittografato per provare il servizio senza rischi. Ma la vera forza della piattaforma sta nei piani a pagamento, che includono storage ampliato e funzioni avanzate per la massima protezione dei dati. Tutti i piani offrono crittografia zero-knowledge e post-quantistica, conformità GDPR e supporto clienti dedicato, con accesso da qualsiasi dispositivo, dalle app mobile a quelle desktop.

Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di spazio cloud, ad esempio 1 TB, 3 TB o 5 TB, con pagamento una tantum e accesso a vita – ideale per chi vuole evitare abbonamenti annuali o mensili e bloccare un prezzo una volta per tutte.

  • Essential – 285€ per avere a vitga 1TB di spazio
  • Premium – 435€ per avere a vitga 3TB di spazio
  • Ultimate – 585€ per avere a vitga 5TB di spazio

La promo di stagione include sconti significativi su questi piani a vita, rendendo l’investimento ancora più interessante. Oltre allo storage, sono inclusi strumenti come VPN multicountry, backup dei file, antivirus integrato, condivisione protetta da password e supporto a strumenti avanzati come CLI e WebDAV per utenti più esperti.

Scopri i piani InternXT

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

20 dic 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
20 dic 2025
