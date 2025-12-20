Promo InternXT: sconti folli per lo storage che paghi una volta sola per tutta la vita

Il modo più sicuro e privato per archiviare i tuoi file online, è quello di InternXT, e oggi ti presentiamo un’occasione da non perdere. Per un periodo limitato puoi ottenere i piani di cloud storage a tariffe scontate, con privacy crittografata end-to-end, supporto clienti premium e possibilità di scegliere tra opzioni mensili, annuali o lifetime (a vita), perfette per chi vuole evitare costi ricorrenti e proteggere i propri dati una volta per tutte.

Gli sconti sono pazzeschi: ti basti pensare che il piano a vita da 5TB lo paghi 585€ al posto delle canoniche 3900€! Cosa stai aspettando?

InternXT: privacy, storage e sicurezza per tutti

InternXT propone soluzioni di cloud storage per ogni esigenza, partendo da un piano gratuito che offre 1 GB di spazio crittografato per provare il servizio senza rischi. Ma la vera forza della piattaforma sta nei piani a pagamento, che includono storage ampliato e funzioni avanzate per la massima protezione dei dati. Tutti i piani offrono crittografia zero-knowledge e post-quantistica, conformità GDPR e supporto clienti dedicato, con accesso da qualsiasi dispositivo, dalle app mobile a quelle desktop.

Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di spazio cloud, ad esempio 1 TB, 3 TB o 5 TB, con pagamento una tantum e accesso a vita – ideale per chi vuole evitare abbonamenti annuali o mensili e bloccare un prezzo una volta per tutte.

Essential – 285€ per avere a vitga 1TB di spazio

La promo di stagione include sconti significativi su questi piani a vita, rendendo l’investimento ancora più interessante. Oltre allo storage, sono inclusi strumenti come VPN multicountry, backup dei file, antivirus integrato, condivisione protetta da password e supporto a strumenti avanzati come CLI e WebDAV per utenti più esperti.