Promo Kena: 130GB a soli 6,99€, primo mese GRATIS

Ecco i dettagli della Promo “Kena 6,99” di Kena, una super offerta dedicata sia ai nuovi clienti che a coloro che desiderano passare il proprio numero da altri operatori virtuali. Scopri tutti i vantaggi e le caratteristiche di questa nuova tariffa con primo mese gratis ed altri super vantaggi.

Kena Promo: i dettagli

Con la promozione del virtuale ex Noverca potrai godere di:

Minuti : chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali di qualsiasi gestore.

: verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali di qualsiasi gestore. SMS : 200 messaggi verso tutti i numeri mobili.

: verso tutti i numeri mobili. Internet : 130GB di traffico in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload , di cui 7,5GB di dati in roaming .

: di traffico in fino a in e in , di cui di dati in . Costo: solo 6,99€ mensili con primo mese offerto da Kena.

Attivare la promo “Kena 6,99” è semplicissimo: basta fare click sul bottone che trovate qui sopra e cliccare su “ACQUISTA“, inserire il numero di telefono, i propri dati e completare il pagamento.

L’offerta è destinata sia ai nuovi clienti che a coloro che desiderano trasferire il proprio numero da operatori come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Nel canone mensile troviamo anche l’abilitazione automatica al VoLTE, disponibile in caso di smartphone compatibili. L’offerta inoltre non prevede alcun vincolo contrattuale.

Costi ed altro

Il primo mese così come il contributo di attivazione e quello richiesto per la SIM sono completamente GRATUITI. Con l’attivazione della Ricarica Automatica potrai beneficiare di ulteriori 50 Giga al mese in regalo senza alcun costo aggiuntivo.