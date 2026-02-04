Promo Kena di San Valentino: 300GB con minuti e SMS a 5,99€ al mese

La nuova offerta di Kena Mobile pensata per San Valentino è di quelle straccia-concorrenza: alla faccia dell’amore! Scherzi a parte, parliamo di un piano tariffario molto interessante che ti permette di avere, a soli 5,99 euro al mese, ben 300GB in 5G, con minuti illimitati e ben 200 SMS. In più, i costi di attivazione sono gratuiti, compresa la consegna a casa della SIM con la possibilità di richiedere direttamente il formato eSIM.

Una combinazione generosa di traffico dati e chiamate: potrai avere ben 300 giga di navigazione in 5G alla velocità che arriva fino a 250 Mbps nelle aree coperte. Parliamo di una copertura su rete TIM, il che significa che è garantita per il 99% della popolazione con stabilità anche nelle zone più affollate.

Naturalmente, non ci sono costi nascosti, penali nel caso decidessi di andare via, sorprese o vincoli a cui sottostare. L’offerta è attivabile e gestibile con la massima libertà, sapendo esattamente quanto spendi e cosa otterrai.

L’attivazione è velocissima: puoi completarla tramite SPID o video selfie e renderla ancora più veloce con il formato eSIM. In quel caso, non dovrai nemmeno attendere la consegna della SIM fisica a casa. Nel frattempo, potrai gestire tutto dall’apposita app Kena Mobile da cui controllare credito, minuti e giga, ricaricare e gestire fino a sette linee differenti nel caso in futuro volessi approfittare di altre offerte.