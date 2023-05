Promo myPOS, tutti i terminali con spedizione gratuita: approfitta ora

Questa è l’opportunità perfetta per acquistare il tuo primo POS o aggiornare quello che hai attualmente. Con la promo myPOS puoi avvalerti di uno dei suoi terminali tramite il loro negozio online senza pagare spese di spedizione.

Andiamo a vedere i dettagli dell’offerta e i vari terminali che la società mette a disposizione dei nuovi clienti.

Promo myPOS: ecco i POS offerti dalla società

I dispositivi inclusi nella promo myPOS sono i seguenti:

myPOS Go 2 , portatile e leggero;

, portatile e leggero; myPOS Go Combo , autonomo e con dock di ricarica e stampa;

, autonomo e con dock di ricarica e stampa; myPOS Pro , terminale POS potentissimo;

, terminale POS potentissimo; myPOS Cassa Mini , registratore di cassa telematico;

, registratore di cassa telematico; myPOS Carbon , POS con stampante robusto e smart;

, POS con stampante robusto e smart; myPOS Slim, POS Android con scanner di codici a barre.

Quando utilizzi myPOS, ti viene fornito un terminale wireless all’avanguardia in grado di elaborare tutti i tipi di pagamento, come contactless, banda magnetica e Chip&Pin.

Il POS è autosufficiente, il che significa che non ha bisogno di essere collegato ad altri dispositivi, fornendo il massimo livello di flessibilità.

Inoltre, tutti i dispositivi myPOS sono dotati di una SIM dati 3G e 4G senza costi aggiuntivi e la maggior parte dispone di funzionalità Bluetooth e Wi-Fi.

Se opti per myPOS avrai accesso a un conto aziendale multivaluta e completamente gratuito. Questo conto viene fornito con il proprio IBAN dedicato.

Inoltre, nel conto è inclusa una Visa Business Card, autorizzata sia per i prelievi che per gli acquisti. La caratteristica più notevole in tutti i terminali è la totale mancanza di canoni mensili o annuali, ma soltanto di una commissione su ogni transazione.

Il prezzo dei terminali è determinato dal modello selezionato. L’opzione più economica è myPOS Go 2, compatto e leggero.

Questo terminale costa 39 euro, rendendolo una scelta ideale se stai cercando un’opzione a prezzi ragionevoli.

Gli altri dispositivi disponibili hanno un prezzo che va dai 189 ai 990 euro, con un costo variabile in base alle caratteristiche, alle funzioni e ai servizi aggiuntivi offerti. Clicca sul link qui sotto e scegli:

Il negozio online myPOS offre una gamma di opzioni tra cui scegliere quando acquisti un POS. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.