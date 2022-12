Promo online di Kena Mobile a 6,99 euro, ecco quale

La promo online di Kena Mobile a 6,99 euro, che veniva offerta in occasione del Black Friday, è ancora attivabile fino al 6 dicembre 2022.

Un nuovo aggiornamento che nessuno si aspettava, visto che gli operatori di telefonia mobile sono soliti lanciare dal 1° dicembre promozioni nuove per il periodo natalizio.

Accedendo a questa pagina per attivare la promozione, sarà bene visibile nella homepage il countdown che, conti alla mano, arriva appunto fino alle 23.59 del 6 dicembre, a meno che non venga ulteriormente allungato.

Promo online di Kena Mobile, ecco i dettagli

Quindi, entrando qui, si può attivare la promo online di Kena Mobile a 6,99 euro al mese. Cosa si ottiene in cambio?

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 GIGA di traffico dati in 4G con velocità dichiarata in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps.

Il costo è pari a zero nei primi due mesi. Inoltre, optando per la ricarica automatica, si potranno ricevere 180 GIGA in regalo.

Questa promozione è soltanto ad appannaggio di coloro che richiedono la portabilità del numero e che provengono da determinati operatori di telefonia mobile, come Iliad e Fastweb, e altri operatori virtuali tipo ho. Mobile e Very Mobile.

L’attivazione dell’offerta comporta anche il pagamento di un costo di attivazione, che è pari a 5,99 euro. Questo costo non era previsto per la promo precedente.

È importante aggiungere che l’offerta senza costi mensili nei primi 2 mesi può essere utilizzata soltanto effettuando una prima ricarica di 1 centesimo di euro.

In pratica, il costo iniziale complessivo è pari a 6 euro. Ad ogni modo, a partire dal terzo mese, la promozione avrà un costo mensile di 6,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.