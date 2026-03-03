Promo Saily: ottieni uno sconto per l'acquisto della tua prima eSIM

Chi viaggia spesso conosce sicuramente il mondo delle eSIM. Oggi Saily, l’eSIM di NordVPN, regala uno sconto sul primo acquisto, inserendo l’apposito codice promo. Un’offerta imperdibile se stai per partire verso un Paese estero, che ti permetterà di risparmiare su tutti i piani dati proposti dalla piattaforma.

Ecco come ottenere lo sconto Saily

Saily è la piattaforma eSIM dei creatori di NordVPN: propone piani convenienti per scoprire il mondo senza dover cambiare SIM fisica. Con una sola eSIM puoi aggiungere sempre nuove destinazioni direttamente dall’app e la connessione è istantanea nel momento in cui arrivi a destinazione.

I piani dati Saily partono da soli 2,99 dollari: puoi scegliere, inoltre, tra oltre 200 Paesi in cui navigare senza costi di roaming extra. Tra i vantaggi principali di Saily segnaliamo l’assistenza clienti via chat 24/7 e l’avviso automatico al raggiungimento dell’80% di dati utilizzati.

Installare un’eSIM Saily è semplicissimo: basta scegliere il piano dati in base alla meta (o alle mete, se vuoi attivarne più di una), scaricare l’app Saily e seguire la procedura guidata per configurare l’eSIM sul proprio dispositivo compatibile. Verifica che il tuo smartphone supporti la tecnologia eSIM prima di acquistare.

Tutti i nuovi utenti possono ricevere uno sconto del 5% sul primo acquisto inserendo il codice promo TRYSAILY5. Scegli la tua eSIM Saily e parti senza pensieri, senza costi di roaming extra e con tutta la sicurezza di un servizio affidabile e sempre pronto a supportarti in qualsiasi momento.