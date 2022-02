Promo San Valentino Keliweb: -50% per hosting CMS

Keliweb festeggia San Valentino con un’offerta molto interessante. Gli utenti che cercano un piano di hosting ottimizzato per i CMS (Content Management System) più noti possono non devono lasciarsi sfuggire lo sconto del 50% per KeliCMS. La promozione è valida per il primo anno di abbonamento e scade il 15 febbraio.

Keliweb KeliCMS: sconto 50% per un anno

Keliweb offre quattro piani di hosting Linux: KeliUser, KeliPRO, KeliCMS e KeliTOP. KeliCMS è quello più adatto per ospitare siti realizzati con i CMS più popolari, tra cui WordPress, Joomla!, PrestaShop, OpenCart e Drupal. Gli utenti avranno un dominio .it gratuito per sempre, sottodomini illimitati, 20 GB di spazio su SSD, fino a 512 MB di memoria, database MySQL illimitati (gestione tramite phpMyAdmin), caselle di posta illimitate, certificato SSL, IP italiano e supporto per lo standard HTTP/2.

Altre caratteristiche incluse nel piano KeliCMS sono: gestione DNS + Redirect, firewall, protezione DDoS, antivirus e antispam, pannello cPanel, accesso ai file tramite FTP o File Manager cPanel, accesso SSH e supporto multi PHP. È inoltre disponibile il servizio Backup Plus per la copia e il ripristino (intero sito o singoli file e cartelle), oltre al backup automatico ogni 24 ore.

Keliweb offre altri tool aggiuntivi, ovvero quello per la migrazione da un altro provider e Staging per creare una copia del sito per testare modifiche e aggiornamenti, senza toccare la versione online. Con SiteBuilder è possibile invece creare un sito in maniera rapida.

Grazie alla promozione di San Valentino è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno al piano KeliCMS pagando solo 29,50 euro (IVA esclusa). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal o bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 15 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.