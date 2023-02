Promo San Valentino per Siteground: sconti fino al 76% con domini, e-mail e backup gratis

Arriva febbraio e, così come ogni anno, si avvicina l’attesa festa degli innamorati.

Per festeggiare San Valentino, il noto provider Siteground, ha deciso di dare il via a una promozione che sarà di certo molto apprezzata da chi sta cercando uno spazio hosting per il proprio sito. Si parla di sconti fino al 76% sui principali piani, oltre a domini, caselle di posta elettronica e backup gratis in aggiunta agli stessi.

L’iniziativa, lanciata con il nome Heart-Melting Deal, risulta molto interessante in quanto rende ancor più accessibili i piani hosting di una delle aziende più famose del settore.

Quali sono i piani interessati dalla promo di San Valentino e quali sono le caratteristiche legati a queste sottoscrizioni? Di seguito approfondiremo l’imperdibile offerta di Siteground.

Promo San Valentino per Siteground? L’opportunità per offrire un hosting di qualità al tuo sito Web

Il piano StartUp, ideale per chi vuole aprire il proprio primo sito Web o trovare una sottoscrizione adatta al proprio blog personale, si presenta con il dominio incluso nel pacchetto.

Stiamo parlando di 10 GB di spazio Web a disposizione, database senza limiti e tutto ciò che serve per avviare un progetto digitale di questo tipo. Grazie al 76% di sconto, StartUp è disponibile per soli 2,99 euro al mese (rispetto ai 12,99 di listino).

Un altro piano che può vantare lo stesso sconto è GrowBig, uno dei più apprezzati di Siteground. Parliamo di 20 GB di spazio Web, la possibilità di avviare e gestire un numero infinito di siti e tutto ciò che serve per gestire fino a 100.000 visite al mese.

A livello di prezzo, grazie alla suddetta promo di San Valentino, è possibile ottenere GrowBig per soli 5,49 euro al mese (invece dei 22,99 previsti).

Sia StartUp che GrowBig sono disponibili, con dominio, caselle di posta e-mail e sistema di backup totalmente gratis.

