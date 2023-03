Promo Serverplan: hosting reseller multidominio al 50% di sconto

Non c’è modo migliore per diventare un fornitore di servizi di hosting web che acquistare un servizio di hosting reseller multidominio. Grazie a questo servizio, puoi acquistare uno spazio server e suddividerlo in diverse unità da rivendere a terzi come servizi di hosting web autonomi, senza la necessità di gestire l’infrastruttura del server o le complesse configurazioni di rete.

In questo modo, non solo l’utente finale può beneficiare di un servizio hosting completo, ma anche tu, proprietario, puoi guadagnare dalle tariffe di hosting addebitate ai clienti. Se vuoi cogliere al volo questa opportunità, Serverplan ha lanciato una promozione incredibile: uno sconto del 50% su tutti i piani reseller, sia Linux che Windows, con prezzi che partono da soli 12,50 euro al mese per la proposta “Basic”.

Perché il piano reseller miltidominio è vantaggioso?

Innanzitutto è importante capire le differenze tra i piani di hosting Linux e Windows: la scelta non dipende dal tuo PC ma dalle specifiche esigenze del progetto in corso. Se utilizzi HTML, PHP o uno dei CMS più popolari come WordPress, Joomla, Prestashop e Magento, Serverplan ti consiglia di optare per un servizio di hosting Linux. Se invece preferisci sviluppare il tuo sito utilizzando il linguaggio ASP, Windows è la scelta giusta per te.

Il piano di hosting multidominio è la soluzione ideale per le web agency che si occupano di progettazione di siti web. Grazie alla possibilità di gestire tutti i propri domini con un unico pannello di controllo, la gestione tecnica risulterà efficiente e mirata. Inoltre, personalizzando il pannello di controllo del dominio con il logo della propria azienda, si ha la possibilità di comunicare un’immagine professionale e personalizzata ai propri clienti.

I piani hosting Reseller permettono di gestire un numero illimitato di domini e far crescere il tuo sito web in modo esponenziale. La quantità di memoria SSD disponibile per il database ti permette di assegnare un numero crescente di file al tuo piano hosting reseller con server multidominio, fino a raggiungere l’esaurimento dello spazio SSD. Inoltre, i server sono tutti di provenienza italiana, garantendo tempi di risposta sempre rapidi ed efficienti.

Con gli sconti del 50% proposti da Serverplan su tutti i piani Linux e Windows, non potrai trovare un’offerta migliore altrove. A partire da soli 12,50 euro al mese invece di 25, potrai avere il piano Basic, il cui rapporto qualità-prezzo non ha eguali. Se invece hai esigenze più specifiche, il piano Plus, il più venduto, è disponibile a soli 19,50 euro al mese. E per chi necessita di funzionalità avanzate, il piano Pro è scontato a soli 26,50 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.