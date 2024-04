Promo speciale: apri Conto Arancio entro l''11 maggio e hai il 5%

Vuoi ricevere un elevato tasso di interesse? Puoi farlo se apri Conto Arancio entro l’11 maggio insieme al conto corrente di ING, accreditando lo stipendio entro agosto! Il conto deposito è inoltre scevro da qualsiasi vincolo e consente il massimo della flessibilità possibile.

ING Conto Arancio: 5% se lo apri insieme al conto corrente

Se stai cercando un modo sicuro e conveniente per far fruttare i tuoi risparmi, ING Conto Arancio è sicuramente la soluzione ideale. Ma cosa offre? Scopriamolo nel dettaglio!

Rendimento al 5% lordo : ti basta aprire il conto deposito insieme al conto corrente entro l’11 maggio, accreditando un’entrata di almeno 1000€ entro il 31 agosto, e puoi ottenere un interesse del 5% per i primi 12 mesi dalla data di attivazione, valido fino a un massimo di 100.000€. Non raggiungi i 1000€? In questo caso otterrai il 3% annuo lordo sempre per lo stesso periodo.

: ti basta aprire il conto deposito insieme al conto corrente entro l’11 maggio, accreditando un’entrata di almeno 1000€ entro il 31 agosto, e puoi ottenere un interesse del 5% per i primi 12 mesi dalla data di attivazione, valido fino a un massimo di 100.000€. Non raggiungi i 1000€? In questo caso otterrai il 3% annuo lordo sempre per lo stesso periodo. Nessun vincolo : Conto Arancio ti permette di prelevare i tuoi soldi quando vuoi, senza perdere un centesimo di interesse che hai accumulato.

: Conto Arancio ti permette di prelevare i tuoi soldi quando vuoi, senza perdere un centesimo di interesse che hai accumulato. Zero costi : apertura, gestione, trasferimento, chiusura, e anche il rendiconto online, non hanno alcun tipo di costo aggiuntivo e sono completamente gratuiti.

: apertura, gestione, trasferimento, chiusura, e anche il rendiconto online, non hanno alcun tipo di costo aggiuntivo e sono completamente gratuiti. Facile da usare : per depositare il denaro ti basta eseguire un bonifico all’IBAN del conto deposito, oppure effettuare un semplice giroconto da Conto Corrente Arancio.

: per depositare il denaro ti basta eseguire un bonifico all’IBAN del conto deposito, oppure effettuare un semplice giroconto da Conto Corrente Arancio. A portata di mano: oltre che da homebanking, puoi amministrare il conto deposito e il conto corrente anche da app, che puoi procurarti per dispositivi Android e iOS.

Superato il periodo dei 12 mesi, il tasso di interesse scenderà a un valore base previsto nel contratto, ovvero l’1%.

Diventa ora titolare in 5 minuti! Ti basta andare nella pagina ufficiale, facendo clic su “Voglio il 5%” per avviare la procedura di richiesta. Decidi se intestare il conto soltanto a te o anche a qualcun altro e inserisci i tuoi dati personali. Verifica quindi l’identità con SPID, videochiamata o bonifico per attivare il conto deposito e iniziare da subito a risparmiare.