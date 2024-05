Promo speciale Norton: pacchetto 360 Advanced scontato del 66%

Nella nostra attuale epoca, in cui la sicurezza digitale è fondamentale, il piano Norton 360 Advanced appare come scelta obbligata per tutti. Attualmente in promo speciale, con il prezzo che è di 44,99 euro per il primo anno (sconto del 66%), questo bundle è il sogno che si avvera di chiunque sia attento alla propria sicurezza online.

Tra i vantaggi più significativi di questo piano c’è la VPN integrata, ma anche tre nuovi servizi. Con un click, puoi nascondere il tuo indirizzo IP, navigando anonimamente e al sicuro da occhi indiscreti.

Promo speciale Norton: tutto in un solo click

Attivare la VPN del pacchetto Norton 360 Advanced è semplice: apri il software Norton, clicca su “Attiva VPN”, e voilà, sei protetto. E se ti senti particolarmente intrepido, puoi anche scegliere una località virtuale diversa.

Ma non è certo finita qui. Trovi all’interno anche un password manager che ti evita il mal di testa di ricordare tutte le tue password e 200 GB di spazio per backup nel cloud, che mettono i tuoi dati al sicuro da ogni problema.

Norton ti permette anche di proteggere fino a dieci dispositivi con un solo abbonamento. Quindi, che tu abbia un PC, Mac, smartphone o tablet, sentirai una sensazione di sicurezza che nemmeno tua mamma ti ha mai dato. La facilità e la sicurezza offerta sono una combinazione irresistibile. Inoltre, ci sono tre nuovi servizi davvero fantastici:

Assistenza per il ripristino dell’identità.

Assistenza in caso di furto del portafoglio.

Social Media Monitoring.

Se dopo tutto quello che ti abbiamo detto sei rimasto a bocca aperta, non perdere tempo e approfitta della promo speciale Norton. Proteggi la tua vita digitale oggi stesso e dormirai tra due guanciali.