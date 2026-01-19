 Promo VPN: -87% e 3 mesi gratis per Surfshark
Surfshark ha lanciato una nuova promozione: sconto fino all'87% e 3 mesi extra gratis con l'attivazione dell'abbonamento di 2 anni.
Sicurezza VPN
L’abbonamento della durata pari a 2 anni alla VPN di Surfshark è protagonista di una nuova offerta con l’87% di sconto e in più di regala 3 mesi extra gratis, per una sicurezza totale che si estende da qui alla primavera 2028. Include l’accesso senza limitazioni a una rete globale formate da più di 4.500 server distribuiti in 100 paesi, per così da la massima tutela dei dati e della privacy.

Attiva la promo di Surfshark

-87% e 3 mesi gratis per la VPN di Surfshark

La puoi utilizzare su dispositivi illimitati, è facile da configurare e ti permette di navigare con un indirizzo IP geolocalizzato dove vuoi tu. Inoltre, include funzionalità avanzate come il blocco degli annunci, il generatore di email mascherate e dettagli personali per la registrazione dei nuovi account, la protezione della webcam, un antivirus sempre aggiornato, il rilevamento delle truffe con l’AI e gli avvisi immediati in caso di violazioni. Ci sono applicazioni ed estensioni per ogni sistema operativo e browser in circolazione: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, Chrome, Firefox, Edge, Apple TV, Fire TV e molti altri. Per tutti i dettagli visita il sito ufficiale.

La promozione di Surfshark

Si parte dal prezzo mensile di soli 1,99 euro grazie allo sconto dell’87% che interessa la formula Starter, la più economica del trio. In alternativa ci sono i piani One (-86%) e One+ (-80%) che aggiungono altre caratteristiche come le ricerche online senza annunci pubblicitari e i report sulla sicurezza dei dati personali. Come già anticipato in apertura, tutti possono contare su 3 mesi extra gratis.

Attiva la promo di Surfshark

Oltre a offrire un forte risparmio, la VPN di Surfshark ti consente di recuperare per intero la spesa entro 30 gironi dalla sottoscrizione se il servizio non soddisfa le tue aspettative. Il merito è della garanzia di rimborso prevista, un altro vantaggio non da poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

