Promozione esclusiva Mondly: accesso a vita per imparare 41 lingue a 99,99€ (-95%)

Mondly, l’innovativa app che consente di imparare una nuova lingua come un madrelingua, votata applicazione dell’anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, ha lanciato una promozione esclusiva per il piano Accesso a vita: 95% di sconto immediato, che fa crollare il prezzo da 1.999,99 euro a 99,99 euro. L’adesione a questo piano prevede un unico acquisto e dà diritto all’accesso a tutti i corsi per imparare fino a 41 lingue per sempre.

Il piano a vita di Mondly è in offerta lampo a 99,99 euro

Mondly consente di imparare e parlare nuove lingue come un madrelingua attraverso l’unione di esercizi incentrati sul riconoscimento vocale e sulla conversazione, oltre a lezioni in realtà aumentata.

Tra le lingue straniere che puoi imparare si annoverano inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponese, coreano, cinese, turco, arabo, persiano, ebraico, portoghese, catalano, olandese e svedese.

La strategia alla base del successo di Mondly è di focalizzarsi non più sulle singole parole, come è stato fatto fino ad oggi dalla maggior parte dei corsi, bensì sulle frasi di uso comune. In questo modo riuscirai a formare frasi e a prendere parte a conversazioni in lingua straniera nel giro di pochi minuti, non più in ore.

Grazie al piano a vita di Mondly lavorerai insieme a madrelingua professionisti, che ti aiuteranno a farti avere accenti naturali e pronunce impeccabili. Ti potrai inoltre esercitare in conversazioni reali, attraverso corsi esclusivi in realtà aumentata.

Approfitta ora della promozione esclusiva di Mondly sul suo piano Accesso a vita per poter beneficiare di un clamoroso sconto del 95% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.