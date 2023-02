Promozione Virgin Fibra: 24,49€ al mese per il primo anno

La tecnologia della fibra ottica ha rivoluzionato il concetto di rete, permettendo a chiunque di muoversi online con una certa disinvoltura.

Ciò non significa che tutte le connessioni che utilizzano questo tipo di tecnologia si equivalgano. I servizi proposti dai vari provider, infatti, possono offrire garanzie più o meno solide su fattori come velocità di upload/download e soprattutto solidità della connessione.

In entrambi i contesti, Virgin Fibra si dimostra una delle piattaforme più convincenti attualmente sul mercato. Questa azienda propone un servizio basato sulla filosofia FTTH, ovvero Fiber To The Home.

In questo contesto, viene proposta una promozione valida fino al 28 febbraio da non farsi scappare: per il primo anno infatti, Virgin Fibra offre la sua connessione a soli 24,49 euro al mese.

Fiber To The Home: una connessione solida e performante grazie alla miglior tecnologia sul mercato

Una connessione Internet, nel 2023, deve offrire diversi tipi di garanzia all’utente.

Le richieste in termini di banda, per quanto riguarda attività come gaming e riproduzione streaming video sono decisamente aumentate rispetto a solo qualche anno fa.

Il graduale aumento dello smart working e i tanti dispositivi collegati in una singola casa, non hanno fatto che accrescere la necessità di una linea solida e performante. In questo contesto, Virgin Fibra offre tutto ciò che serve, anche a un nucleo familiare numeroso, per avere una linea adatta a qualunque tipo di esigenza.

Non solo: va poi considerato che, dopo aver verificato la copertura della propria area, è possibile effettuare in pochi minuti una richiesta per poter poi essere contattati direttamente dagli operatori.

L’attivazione del servizio è molto rapida e richiede, come costo, solo 19,99 euro.

Al termine dell’anno il prezzo si assesta a 29,49 al mese: visto quanto offerto da Virgin Fibra, un costo da considerarsi come più che equo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.