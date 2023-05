Proseguono gli sconti SiteGround: fino all'84% di sconto su tutto

SiteGround è uno tra gli hosting web più affidabili, in grado di offrirti tutto ciò che cerchi: insomma, un alleato perfetto per le tue esigenze di hosting. Con quasi vent’anni di esperienza alle spalle, SiteGround offre un’ampia gamma di piani di hosting per qualsiasi tipo di sito web, senza compromessi sulla qualità. E se vuoi festeggiare con il suo diciannovesimo compleanno, la piattaforma ti offre uno sconto incredibile fino all’84% su tutti i suoi servizi.

Fino all’84% di sconto su tutti i piani web hosting

Ecco l’opportunità che stavi aspettando: un hosting veloce, sicuro e affidabile ad un prezzo imbattibile. Che tu stia iniziando da zero o che tu abbia bisogno di una soluzione di hosting avanzata per il tuo e-commerce, SiteGround ha il servizio di hosting perfetto per te. Il piano base StartUp è disponibile a soli 1,99 euro al mese, mentre i piani GrowBig e GoGeek sono scontati rispettivamente a 3,99 euro al mese e 5,99 euro al mese.

Ma non è solo il prezzo a rendere SiteGround uno dei migliori provider di hosting web sul mercato. Si tratta, soprattutto, dei numerosi vantaggi inclusi in ogni piano, tra cui dominio, certificato SSL e trasferimento del sito web gratuiti, backup giornalieri, WordPress gestito, trasferimento dati e database illimitati e molto altro ancora. Il piano GrowBig è il migliore rapporto qualità-prezzo che include anche siti web illimitati, 20 GB di spazio web e 100 mila visite mensili, copie di backup on-demand, PHP più veloce del 30% e Staging.

SiteGround si preoccupa anche dell’ambiente bilanciando al 100% l’energia consumata dalle loro operazioni con energia rinnovabile grazie alla partnership con Google Cloud. Quindi, se stai cercando un hosting web di qualità, sostenibile e conveniente, SiteGround è la scelta giusta per te. Questa è l’unica occasione limitata per risparmiare fino all’84% su tutti i piani di hosting SiteGround. Accedi alla promozione ora e goditi tutti i vantaggi che la piattaforma ha da offrire, o approfitta del suo servizio di trasferimento gratuito del tuo sito web e della tua casella di posta elettronica se già ti affidi a un altro provider.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.