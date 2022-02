Prospetto interessante: BTC ed ETH ai massimi storici entro la fine dell’anno

Sulla base dell’analisi di alcuni parametri chiave, il rapporto prevede un aumento netto dei prezzi sia di BTC che ETH entro la fine del 2022. Sono presenti numerose piattaforme digitali di investimento, tra queste eToro è leader del settore. Essa rappresenta una delle colonne portanti di tutta la scena del settore del trading online.

Rapporto FSInsight: si prevede un’impennata

Secondo un rapporto pubblicato da una nota società di ricerca finanziaria, la FSInsight, ci si aspetta che entro la fine del 2022 due delle più note monete digitali, ovvero bitcoin ed ethereum, potrebbero raggiungere rispettivamente 222 000$ e 12 000$. Questo risulterebbe essere un aumento di prezzo rispetto al valore attuale di circa 4/5 volte.

Il rapporto pubblicato tende a spiegare la previsione con quello che viene chiamato “valutazione troppo estreme”, infatti rispetto ai cicli precedenti, pare che le due crypto in particolare non abbiano raggiunto questa condizione. Questo potrebbe essere attribuito ad una migliore efficienza di mercato ad esempio.

Inoltre è noto che dall’ultimo halving di BTC del Maggio 2020, la capitalizzazione di mercato ha raggiunto al suo picco massimo un valore che è “solamente” 3,7 volte maggiore. Paragonando il tutto al valore, raggiunto da BTC dopo l’halving del 2016 che era addirittura superiore al quadruplo. L’halving è un evento integrato nel protocollo di Bitcoin che comporta il dimezzamento della ricompensa emessa per ogni blocco: di conseguenza, ogni halving impatta sensibilmente sulla nuova offerta di asset disponibile sul mercato. Quindi potenzialmente potremo assistere ad un’impennata nelle prossime settimane.

