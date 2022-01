Protected Folder tutela i tuoi dati e i file importanti dal furto

Ti è mai capitato di eliminare un file per sbaglio? E di nascondere file nel tuo computer per evitare che altri possano “ficcanasare” senza il tuo consenso? Hai mai temuto che spyware e ransomware potessero impossessarsi dei tuoi dati? Se hai risposto sì ad almeno una di queste tre domande, allora dovresti dare un'occhiata a Protected Folder. Si tratta di un utilissimo tool sviluppato da IObit che permette di proteggere dati e cartelle all'interno del tuo PC con un solo click. Il programma ha una versione gratuita, seppur limitata nelle funzionalità, e una versione completa in abbonamento che puoi acquistare sulla pagina ufficiale del software al prezzo scontato di 21,99 euro invece di 39,95.

Con Protected Folder basta una password e tutti i tuoi file importanti e dati saranno messi sotto chiave: soltanto tu potrai accedervi. In questo modo otterrai una protezione efficace per tutte le cartelle di tuo interesse. Al tempo stesso potrai proteggerti anche da virus, spyware e ransomware, che ormai rappresentano una vera e propria minaccia alla nostra sicurezza. Basti pensare alla rapidissima diffusione di WannaCry, il temibile ransomware che – attraverso il criptaggio dei file – è stato in grado di estorcere dati a milioni di ignari utenti. Il motore ottimizzato di Protected Folder permette di salvaguardare i file anche se il PC dovesse trovarsi sotto attacco di malintenzionati. Ovviamente, grazie al sistema di password, la tua privacy sarà al sicuro da occhi indiscreti e da “ficcanaso”.

Con gli ultimi aggiornamenti, Protected Folder ha aggiunto due nuovi strumenti: la lista degli esclusi e le opzioni di protezione delle cartelle. La prima è, come suggerisce il nome, una lista in cui poter aggiungere i file che non devono essere protetti. La seconda funzione annovera invece una serie di opzioni per proteggere i file. Fra questi c'è l'occultamento, per nascondere i file, l'accesso bloccato e protezione modificata. Protected Folder è disponibile anche gratuitamente. Tuttavia, le funzioni saranno limitate. Se vuoi avere libero e pieno accesso a tutti gli strumenti del programma, puoi acquistarlo al prezzo scontato di 21,99 euro. Il software, in abbonamento, supporta Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000.