Proteggere il Mac con Intego Internet Security X9

Windows è ancora il target principale dei cybercriminali, ma sono in aumento gli attacchi contro il sistema operativo di Apple. Anche macOS necessita quindi di una protezione adeguata. Una delle migliori soluzioni di sicurezza sul mercato è Intego Mac Internet Security X9. In occasione del Black Friday 2021, la software house di Seattle propone l'abbonamento per il primo anno con uno sconto del 50%.

Mac Internet Security X9: 24,99 euro per un anno

Mac Internet Security X9 è una suite che include due software: VirusBarrier X9 e NetBarrier X9. VirusBarrier X9 è l'antivirus che fornisce una protezione in tempo reale contro ogni tipo di minaccia informatica. L'aggiornamento viene effettuato automaticamente per garantire la sicurezza anche in caso di nuovi malware.

Il software può inoltre bloccare i virus per Windows, evitando la loro diffusione quando si condividono file o documenti con utenti che usano il sistema operativo di Microsoft. VirusBarrier X9 rileva anche i malware negli allegati di posta elettronica ed effettua la scansione dei dispositivi iOS collegati al Mac.

NetBarrier X9 è invece un firewall che monitora il traffico di rete in entrata e uscita. L'utente può sfruttare varie funzionalità, come la creazione di profili per tipo di rete (casa, pubblica, lavoro) e il blocco della connessione per specifici dispositivi.

Mac Internet Security X9 è ovviamente compatibile con macOS Monterey. L'abbonamento per il primo anno (1 Mac) può essere sottoscritto a 24,99 euro, invece di 49,99 euro (sconto del 50%). Per il pagamento si può utilizzare la carta di credito o PayPal.