Proteggere la privacy online con una VPN

Una VPN (Virtual Private Network) permette di creare un “tunnel” nella rete pubblica (Internet) che evita il tracciamento da parte di ISP, governi e cybercriminali. Tra le numerose soluzioni sul mercato ci sono NordVPN e ExpressVPN. Entrambe offrono funzionalità avanzate che garantiscono la massima privacy. Sfruttando le attuali promozioni è possibile sottoscrivere l’abbonamento con uno sconto del 71% e 35%, rispettivamente.

NordVPN e ExpressVPN: privacy online

NordVPN e ExpressVPN condividono ovviamente le principali funzionalità che consentono di nascondere il vero indirizzo IP del dispositivo usato per accedere ad Internet. Entrambe offrono migliaia di server che impediscono di rilevare la provenienza geografica del traffico e non registrano le attività online (politica no-log).

La privacy viene garantita anche funzionalità più avanzate. NordVPN permette ad esempio di utilizzare i server offuscati che non consentono di scoprire l’uso della VPN da parte degli utenti. ExpressVPN usa invece i TrustedServer, ovvero server basati unicamente su RAM (nessun dato viene copiato su disco).

Entrambe le VPN offrono l’utile Kill Switch. Se per qualche motivo si interrompe la connessione alla VPN, l’accesso ad Internet viene automaticamente bloccato per evitare di svelare il vero indirizzo IP del dispositivo. Ovviamente il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit.

Oltre a quelli standard, tra cui OpenVPN, sia NordVPN che ExpressVPN usano protocolli proprietari (NordLynx e Lightway, rispettivamente) per avere prestazioni migliori. Sono supportati tutti i sistemi operativi desktop e mobile più diffusi, smart TV, console, router e browser (Chrome, Firefox e Edge) tramite estensione. Il numero massimo di connessioni contemporanee con un singolo abbonamento è cinque per ExpressVPN e sei per NordVPN.

Grazie alle promozioni in corso, l’abbonamento per due anni a NordVPN è disponibile a 2,99 euro/mese (sconto del 71%), mentre l’abbonamento per un anno a ExpressVPN può essere sottoscritto a 7,88 euro/mese (sconto del 35%).