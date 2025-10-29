Proteggi fino a 10 dispositivi con NordVPN: l'offerta del Black Friday

Il bello di NordVPN è che la puoi configurare e utilizzare su 10 dispositivi in contemporanea. Scegli tu quali tra smartphone, tablet, computer fissi e portatili, persino Apple TV e set-top box con sistema Android TV, i dongle Chromecast, le Fire TV Stick di Amazon, le console PlayStation, Xbox e Switch, le schede Raspberry Pi e i lettori Kindle. C’è un’applicazione per tutto. Ti segnaliamo che è iniziata l’offerta del Black Friday.

È già Black Friday con l’offerta di NordVPN

La sua VPN con oltre 8.300 server ti permette di navigare con indirizzi IP geolocalizzati nel mondo, nascondendo quello reale ed evitando così qualsiasi forma di tracciamento online. Così tuteli la privacy e metti al sicuro i dati personali, aggirando inoltre censure e pubblicità fastidiose. Il pacchetto conta poi strumenti avanzati per tenere lontani i malware anche grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, per avvisare subito in caso di violazione degli account e molto altro ancora. Visita il sito ufficiale per maggiori informazioni sulle caratteristiche incluse.

Come anticipato, quest’anno NordVPN ha deciso di tagliare i tempi e ha già lanciato la sua offerta del Black Friday, proponendo il 74% di sconto e 3 mesi gratis con la sottoscrizione dell’abbonamento biennale. Hai la possibilità di scegliere tra i piani Base, Plus e Ultimate quello più adatto alle tue esigenze: ti accompagnerà fino all’inizio del 2028.

Se il servizio non soddisferà le aspettative, nessun problema: potrai chiedere un rimborso completo della spesa entro i primi 30 giorni. È una garanzia che Nord Security propone ai suoi utenti, uno dei tanti vantaggi. Vuoi saperne un altro? C’è anche l’assicurazione Cyber che copre il recupero delle perdite causate da un’eventuale truffa informatica o dal furto di identità, fino a un valore massimo di 5.000 euro.