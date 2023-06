Proteggi 5 dispositivi con Norton 360 Deluxe, oggi scontato del 65%

È fondamentale dare priorità alla sicurezza di tutti i tuoi dispositivi sulla rete, come misura per proteggere i tuoi dati dai più recenti rischi IT.

Norton 360 Deluxe ti consente di raggiungere questo obiettivo con la capacità di proteggerne fino a 5, offrendo al tempo stesso uno sconto del 65%.

Il piano è attualmente disponibile a soli 34,99€ per il primo anno, rispetto al prezzo standard di 99,99€, offrendoti un’ottima opportunità per usufruire di un servizio completo che ti mette al riparo da eventuali attacchi.

Il software antivirus di Norton è senza dubbio completo nella sua portata, con l’ulteriore vantaggio di misure di sicurezza supplementari come una rete privata virtuale e un servizio cloud compatto da 50 GB con crittografia.

Proteggi fino a 5 dispositivi con Norton 360 Deluxe

Con Norton 360 Deluxe, puoi salvaguardare fino a 5 dispositivi, come personal computer, laptop, telefoni cellulari e tablet.

Il suo sistema di scansione antivirus all’avanguardia fornisce protezione in tempo reale, non solo durante la navigazione in Internet, ma anche durante l’utilizzo del dispositivo.

Inoltre, una VPN può fungere da risorsa preziosa per salvaguardare la cronologia di navigazione crittografandola, mantenendola così riservata.

Ciò significa che anche se utilizzi una rete Wi-Fi pubblica, come quelle che si trovano negli aeroporti o nelle case vacanze, nessuno sarà in grado di monitorare la tua attività online.

Inoltre, l’utilizzo di una VPN ti consente di modificare il tuo indirizzo IP, nascondendo così la tua posizione e consentendoti di accedere ai contenuti multimediali senza incontrare alcuna restrizione.

Un altro vantaggio dell’utilizzo di una VPN è il potenziale risparmio di denaro su determinati servizi, come il biglietto aereo.

In Norton 360 Deluxe è incluso un cloud sicuro con 50 GB di spazio di archiviazione crittografato, che fornisce un luogo sicuro in cui archiviare file personali importanti a cui è possibile accedere da qualsiasi dispositivo connesso.

Inoltre, il software include una funzionalità per Windows che protegge i minori consentendo il monitoraggio delle attività e il blocco di siti Web potenzialmente pericolosi o inappropriati.

Ti consideri un giocatore appassionato? Non cercare oltre Norton Game Optimizer per migliorare la tua esperienza di gioco.

Questo software non solo aumenta le prestazioni di gioco, ma garantisce anche protezione dalle minacce online senza compromettere il framerate. Non ti resta che cliccare sul link qui sotto e abbonarti!

