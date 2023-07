Proteggi l'auto con il telo auto antigrandine universale

Non sempre i modelli matematici e gli algoritmo che formulano le previsioni meteo concedono un preavviso sufficiente a mettere al riparo i veicoli dall’arrivo delle intemperie. Oppure, talvolta è impossibile farlo per la mancanza di un box o di un garage in cui parcheggiare il mezzo. Ecco perché può tornare utile un telo per la copertura dell’auto. È sufficiente un salto su Amazon per scoprire che ne esistono decine (o addirittura centinaia), ognuno con le proprie caratteristiche e funzionalità. Quello del marchio Retoo proposto al prezzo di soli 23,99 euro è universale e stando alla descrizione protegge anche dalla grandine.

Telo auto antigrandine universale a 23,99 euro

È compatibile con le automobili dalla lunghezza compresa tra 450 e 475 centimetri. L’estensione totale dell’oggetto è 480 centimetri, la sua altezza 120 centimetri (la parte inferiore degli pneumatici rimane esposta) e la larghezza 175 centimetri. È realizzato in tessuto PEVA che impedisce di vedere cosa si trova al suo interno e ovviamente impermeabile. La fascia elastica inferiore permette di posizionarlo velocemente e con una tenuta ben salda. Per tutti gli altri dettagli consultare la descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, il telo per la copertura dell’auto di Retoo protegge da umidità, escrementi di uccelli, animali, polline, foglie, polvere, vento, graffi e persino grandine . Inoltre, impedisce che i raggi UV possano rovinare la vernice della carrozzeria quando il veicolo rimane all’aperto a lungo.

Ovviamente, le alternative meno economiche non mancano, così come quelle studiate per ogni singolo modello, ma chi è alla ricerca di una protezione che costi poco per auto o moto può rivelarsi una scelta azzeccata. Considerando l’imprevedibilità del meteo in questo periodo, con temporali improvvisi, forti venti, piogge intense e pericolose grandinate, più che una spesa può rivelarsi un vero e proprio investimento.

