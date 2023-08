Proteggi i tuoi figli dal Cyberbullismo con una VPN

Il Cyberbullismo è una forma di violenza che avviene online. La vittima viene travolta da conseguenze pesanti a opera di un cyberbullo, nella maggior parte dei casi anonimo, difficili da cancellare e nascondere. Avvenendo sulla rete è quasi impossibile limitare anche la loro diffusione. Ecco perché le vittime diventano ancora più vulnerabili, alcune pensando o addirittura arrivando al suicidio. Non sorprenderti se una VPN può prevenire i tuoi figli da questo pericolo.

Grazie a una soluzione di questo tipo previeni possibili attacchi mettendo al sicuro la privacy e l’identità digitale dei tuoi figli immediatamente. Il nostro consiglio è quello di affidarti a NordVPN, una delle migliori anche in questo campo. Oggi la attivi in super promozione e ricevi un Buono Regalo Amazon.it. Perché questo sistema di difesa è importante?

Primariamente perché dobbiamo avere la certezza che i dati personali dei nostri figli sono al sicuro. E con questa VPN avviene proprio questo. I suoi 5700 server nascondono l’Indirizzo IP reale e incanalano ogni informazione in entrata e in uscita in un tunnel criptato. Così tutti i dati provenienti dal dispositivo o in arrivo al dispositivo sono leggibili solo dall’utente interessato. Ciò evita che vengano rivelate informazioni sensibili o imbarazzanti.

Cyberbullismo: grazie a NordVPN i tuoi figli sono al sicuro

Attiva subito NordVPN sui dispositivi dei tuoi figli. Grazie a questo sistema avanzato previeni attacchi di Cyberbullismo attraverso una difesa efficace al 100%. Loro noteranno come la connessione dati è ancora più veloce grazie a questa VPN e alla larghezza di banda illimitata fornita dai server. Tu dormirai sonni tranquilli. Chiaro è che la formazione dei tuoi figli sul non fornire personalmente online dati sensibili non può essere sostituita, sei tu a doverla fare.

Tuttavia, i sistemi di sicurezza di questa VPN integrano le buone abitudini con una protezione totale e potente sotto tutti i fronti. Con Threat Protection hai 3 funzionalità incluse attive sui dispositivi dei tuoi figli una volta che NordVPN è installata. Un anti-malware ferma attacchi malware e hacker analizzando file e link prima che possano fare danni. Un anti-tracker annulla qualsiasi attività di monitoraggio sui siti. Un ad-blocker nasconde pubblicità, banner e pop-up da pagine web e app. In questo modo fai prevenzione.

