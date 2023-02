Proteggi fino a 10 dispositivi con McAfee Total Protecion e risparmia 80€

Gli antivirus sono ormai una necessità concreta per chiunque, anche occasionalmente, abbia a che fare con la rete.

Rispetto a qualche anno fa, il concetto di pericolo online è cambiato. Non si parla più solo di semplici malware che possono attaccare i computer sprovvisti di adeguata protezione.

Oggi sono a rischio anche smartphone, tablet e altri dispositivi. Non solo: ai classici malware si sono aggiunti tanti altri agenti malevoli come adware, trojan, worms e non solo.

Esiste uno strumento che, con una spesa non eccessiva, permette di proteggere i dispositivi elettronici di un’intera famiglia? La risposta a questa domanda è, senza ombra di dubbio, McAfee Total Protection.

Proteggi i tuoi dispositivi dalle tante minacce della rete con un singolo ed efficiente strumento

McAfee è un nome ben noto nel settore degli antivirus.

Stiamo infatti parlando di un vero e proprio pilastro del settore che, nel corso degli ultimi decenni, ha rappresentato uno dei punti di riferimento mondiali per la sicurezza digitale.

Non si tratta di un semplice antivirus, visto che propone diverse soluzioni che vanno ben oltre la semplice scansione e rilevazione di malware e simili. McAfee Total Protection, infatti, propone anche una VPN integrata, un gestore di password e un sistema di protezione della rete domestica.

Con un singolo account poi, è possibile agire su 10 dispositivi in contemporanea. La suite di sicurezza in questione agisce poi su diverse piattaforme, rendendosi efficace su:

PC Windows

Mac

iPhone

smartphone Android.

A conti fatti dunque, stiamo parlando di uno strumento multifunzione, capace di proteggere non un singolo device ma tutti i dispositivi tecnologici di un’intera famiglia. E per quanto riguarda il prezzo?

Con l’attuale sconto è possibile usufruire di tutti i vantaggi legati a McAfee Total Protection spendendo appena 49,95 euro rispetto ai 129,95 del prezzo di listino.

Un’opportunità imperdibile per chiunque abbia a cuore la propria sicurezza digitale.

