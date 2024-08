Norton 360 Deluxe rappresenta una delle soluzioni più complete sul mercato per la protezione dei tuoi dispositivi digitali, combinando potenti strumenti di sicurezza con funzionalità avanzate per la privacy online. Con un prezzo di soli € 34.99per il primo anno e un periodo di prova soddisfatti o rimborsati di 60 giorni, Norton 360 Deluxe permette di proteggere fino a 5 dispositivi, tra PC, Mac, smartphone e tablet offrendo una suite si distingue per la sua efficacia e versatilità.

Le principali caratteristiche di Norton 360 Deluxe

Protezione dalle minacce in tempo reale : L’antivirus avanzato di Norton protegge i dispositivi dalle minacce online esistenti ed emergenti, salvaguardando le informazioni riservate e finanziarie durante la navigazione.

: L’antivirus avanzato di Norton protegge i dispositivi dalle minacce online esistenti ed emergenti, salvaguardando le informazioni riservate e finanziarie durante la navigazione. Secure VPN : Naviga in modo anonimo e sicuro con la rete privata virtuale (VPN) inclusa. Questa funzione impedisce il tracciamento delle attività online e protegge i dati personali con crittografia avanzata.

: Naviga in modo anonimo e sicuro con la rete privata virtuale (VPN) inclusa. Questa funzione impedisce il tracciamento delle attività online e protegge i dati personali con crittografia avanzata. Password Manager : Uno strumento indispensabile per generare, memorizzare e gestire in modo sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online.

: Uno strumento indispensabile per generare, memorizzare e gestire in modo sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online. Backup del PC nel Cloud : Proteggi i tuoi file e documenti importanti con il backup automatico nel cloud, prevenendo la perdita di dati causata da errori hardware, furti o ransomware.

: Proteggi i tuoi file e documenti importanti con il backup automatico nel cloud, prevenendo la perdita di dati causata da errori hardware, furti o ransomware. SafeCam per PC : Ricevi avvisi in caso di tentativi di accesso alla webcam del tuo PC e blocca gli accessi non autorizzati.

: Ricevi avvisi in caso di tentativi di accesso alla webcam del tuo PC e blocca gli accessi non autorizzati. Protezione Minori : Gestisci le attività online dei tuoi figli e crea un ambiente sicuro per il loro apprendimento e divertimento su internet.

: Gestisci le attività online dei tuoi figli e crea un ambiente sicuro per il loro apprendimento e divertimento su internet. Dark Web Monitoring: Norton monitora il dark web e ti avvisa se vengono rilevate le tue informazioni personali, offrendo un ulteriore livello di sicurezza.

Offerte e prezzi

Norton 360 Deluxe è attualmente disponibile con uno sconto del 66% per il primo anno, al prezzo di € 34.99, rispetto al prezzo di rinnovo di € 104.99. Questa offerta rende Norton 360 Deluxe non solo una delle soluzioni più efficaci, ma anche una delle più convenienti sul mercato, con un costo equivalente di soli € 2.92 al mese.

Per conoscere l’offerta completa di Norton 360 Deluxe.