Proteggi i dispositivi con Norton 360 Advanced, in promo a meno di metà prezzo

La sicurezza dei nostri smartphone e PC è diventata un’esigenza non più rimandabile. All’interno dei nostri telefoni, infatti, conserviamo foto personali, dati sensibili, ma anche l’accesso all’home banking, alle piattaforme sanitarie, alle caselle e-mail e alle app di messaggistica istantanea. Se qualcuno riuscisse a entrare nello smartphone potrebbe rubarci denaro, ma anche la serenità di sapere che sconosciuti e malfattori hanno accesso a quei dati e a quelle informazioni. Norton 360 Advanced ha previsto un pacchetto all inclusive per la sicurezza dei dispositivi con cui navighiamo online. È in promozione con il 66% di sconto sull’abbonamento annuale.

11 funzioni di sicurezza presenti in Norton 360 Advanced

Invece di ricorrere a più strumenti con i quali proteggere i vari accessi, servizi e applicazioni, Norton ha previsto un pacchetto completo dedicato ai dispositivi mobile. È Norton 360 Advanced in promozione con lo sconto del 66% sul piano annuale.

Norton 360 Advanced prevede 11 diversi strumenti tecnologicamente avanzati per garantire sicurezza e tranquillità. Grazie alla protezione in tempo reale, per esempio, si occupa di difendere il dispositivo dalle diverse minacce e salvaguarda le informazioni sensibili e finanziarie. Prevede inoltre il backup nel cloud così da assicurare che file e documenti importanti siano al sicuro, prevenendo perdite dovute a guasti hardware, furti o ransomware. La rete VPN integrata garantisce inoltre una navigazione anonima e sicura, con crittografia avanzata per proteggere dati come password e conti bancari.

Funzionalità aggiuntive includono il monitoraggio del Dark Web, che avvisa in caso di compromissione di dati personali, e un supporto dedicato per il ripristino dell’identità o la gestione di problemi legati al furto del portafoglio. La funzione SafeCam protegge la webcam da accessi non autorizzati, mentre il Password Manager consente di generare e gestire credenziali in modo sicuro.

Per le famiglie, Norton 360 Advanced include strumenti con i quali monitorare e proteggere le attività online dei più giovani, supportando anche la gestione dell’apprendimento a distanza. Il monitoraggio dei social media è invece orientato alla sicurezza degli account personali, identificando eventuali attività rischiose o inappropriate.

Norton 360 Advanced è una soluzione completa e affidabile per navigare e vivere il mondo digitale con maggiore sicurezza e serenità per tutta la famiglia.