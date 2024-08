Proteggi i tuoi dati personali con questo strumento innovativo

In un’era in cui la privacy online è costantemente minacciata, Incogni emerge come una soluzione perfetta per proteggere i tuoi dati personali. Con una promessa di sicurezza e una garanzia di rimborso di 30 giorni, Incogni è progettato per tutelare le informazioni personali degli utenti, riducendo il rischio di furti d’identità e prevenendo la vendita dei dati a terzi.

Protezione dei dati I broker di dati possono creare profili ombra su di te che includono una quantità allarmante di dettagli personali. Queste informazioni vengono poi utilizzate da truffatori, sconosciuti, compagnie assicurative, banche, aziende e persino dal governo. Incogni offre una protezione migliorata contro gli hacker e gli attacchi informatici come il phishing o il furto d’identità, che utilizzano le tue informazioni personali per colpirti e previene che estranei accedano alle tue informazioni più personali, inclusi indirizzo, numero di telefono e persino i tuoi luoghi di ritrovo nel weekend. Rimozione automatica dei dati Incogni fornisce uno strumento di rimozione dei dati economico, efficace e facile da usare. Utilizziamo il GDPR, il CCPA e altre leggi sulla privacy applicabili per far sì che i broker di dati rimuovano le tue informazioni personali dai loro database. Come funziona Il processo è semplice e immediato. Dopo aver creato un account, è possibile specificare quali dati personali si desiderano rimuovere, includendo indirizzi email attuali e passati, indirizzi di casa e numeri di telefono. Una volta fornite le informazioni necessarie, basterà concedere a Incogni il consenso per iniziare il processo di rimozione dei dati. Scegli il tuo abbonamento Incogni è disponibile per individui e famiglie con diverse opzioni tariffarie: Piano individuale Piano Annuale : €6.99/mese (50% di sconto)

: €6.99/mese (50% di sconto) Piano Mensile: €13.98/mese Piano famiglia e amici Piano Annuale : €15.49/mese (50% di sconto)

: €15.49/mese (50% di sconto) Piano Mensile: €30.98/mese Tutti i piani includono una garanzia di rimborso e possono essere annullati in qualsiasi momento. Per conoscere l’offerta completa di Incogni clicca qui.