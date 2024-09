Proteggi i tuoi dati personali con questo tool incredibile e sicuro

I vantaggi principali di usare Incogni

Incogni offre diversi vantaggi significativi per la protezione della privacy online. Utilizzando il servizio, si riduce notevolmente la quantità di chiamate spam e email indesiderate, diminuendo così la possibilità di essere disturbati da messaggi non richiesti. Inoltre, il servizio aiuta a ridurre l’esposizione agli attacchi informatici, proteggendo gli utenti dal rischio di truffe e furti d’identità. Con Incogni, la privacy personale viene migliorata, rendendo più difficile per le aziende e i cybercriminali accedere alle informazioni private e sensibili, garantendo così un livello di sicurezza e tranquillità superiore per gli utenti.

Come funziona Incogni

Incogni rende semplice la rimozione dei dati personali dai broker e dai siti di ricerca, automatizzando il processo:

Scansione iniziale: Incogni cerca i tuoi dati personali sui siti di ricerca e nei database dei broker. Invio delle richieste di rimozione: Incogni invia automaticamente le richieste di cancellazione ai broker. Richieste periodiche: Le richieste vengono ripetute regolarmente per evitare che i broker riacquisiscano e rivendano i tuoi dati. Monitoraggio continuo: Incogni continua a monitorare nuovi broker e siti di ricerca per tenere i tuoi dati al sicuro. Report regolari: Riceverai aggiornamenti costanti sui progressi di rimozione dei tuoi dati.

Piani di abbonamento

Incogni è disponibile con due diverse opzioni di abbonamento:

Piano Annuale : $7.49/mese con uno sconto del 50% il primo anno.

: $7.49/mese con uno sconto del 50% il primo anno. Piano Mensile: $14.98/mese.

Inoltre sono disponibili dei piano famiglia. Ogni piano include una garanzia di rimborso entro 30 giorni, così puoi provare Incogni senza rischi. Per conoscere l’offerta completa di Incogni clicca qui.