Proteggi i tuoi dati personali online con identità digitali alternative

Oggi proteggere i propri dati personali online è più difficile che mai. Ogni volta che ci si iscrive a un sito web, si rischia che questi possano finire nelle mani sbagliate in caso di violazione della sicurezza, o essere sfruttati per inviare e-mail di marketing indesiderate. Surfshark Alternative ID nasce per risolvere questo problema, offrendo identità virtuali alternative da usare per la registrazione ai siti senza esporre i propri dati reali.

E ora, grazie all’offerta speciale su Surfshark Starter, è possibile attivarlo al prezzo di 2,19€ al mese con uno sconto dell’86% sul piano biennale, con 3 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Come funziona Surfshark Alternative ID per la protezione dei dati personali

Alternative ID genera una nuova identità digitale, completa di un indirizzo e-mail dedicato, da utilizzare per registrarsi sui siti web senza rivelare dati personali reali. Questo strumento è particolarmente utile per:

Evitare di condividere i propri dati reali con siti sconosciuti o che si utilizzano solo una volta;

o che si utilizzano solo una volta; Impedire che le proprie informazioni vengano compromesse in caso di violazione dei dati;

in caso di violazione dei dati; Ridurre lo spam e le e-mail di marketing indesiderate, evitando di intasare la propria casella di posta con messaggi promozionali.

Inoltre, con la funzione di compilazione automatica, registrarsi su un sito diventa ancora più semplice e veloce: basta un clic per inserire i dati senza doverli digitare manualmente. In questo modo, si può navigare in modo più sicuro e anonimo, proteggendo la propria privacy con un’identità digitale separata.

Con Surfshark Starter, che include Alternative ID e altri strumenti di sicurezza, puoi proteggere la tua identità online a soli 2,19€ al mese con uno sconto dell’86% sul piano biennale e 3 mesi extra gratuiti. Un’opportunità da non perdere per chi vuole navigare senza preoccupazioni e senza lasciare tracce.

