Proteggi i tuoi dati personali online con Incogni

In un mondo in cui i dati personali sono una merce preziosa, Incogni si presenta come uno scudo protettivo indispensabile, offrendo un servizio all’avanguardia per la sicurezza e la privacy online.

Incogni promette di automatizzare il processo di rimozione dei dati personali dalle banche dati di questi broker, offrendo una soluzione efficace contro l’uso non autorizzato delle informazioni personali. Il servizio aiuta a riprendere il controllo delle proprie informazioni personali raccolte e vendute dai data broker.

Incogni offre un piano annuale a 6,49 USD al mese e un piano mensile a 12,99 USD, con una garanzia di rimborso di 30 giorni e pagamenti sicuri e criptati. Il servizio è disponibile per residenti negli USA, nel Regno Unito, nell’UE, in Svizzera e in Canada.

Perché Incogni

I data broker possono creare profili ombra degli utenti contenenti dettagli personali. Queste informazioni possono essere sfruttate per truffe, invasioni della privacy, e persino furti di identità. Incogni mira a contrastare questi rischi ottimizzando il processo di rimozione dei dati personali dalle loro banche dati.

Questo servizio offre uno strumento di rimozione dati automatizzato, economico ed efficace. Questo processo automatizzato non solo semplifica la gestione della privacy online ma rende anche il servizio accessibile a un vasto pubblico. Con Incogni, gli utenti possono facilmente richiedere la rimozione dei loro dati personali dai database dei broker di dati.

I Benefici di Incogni

Automazione e risparmio di tempo: Incogni gestisce automaticamente le richieste di rimozione dei dati, un processo che richiederebbe all’utente medio moltissime ore se fatto manualmente. Controllo sulla privacy dei dati: Incogni semplifica il processo di opt-out, spesso complicato dai broker di dati. Copertura completa: Il servizio rimuove le informazioni personali da ogni tipo di broker di dati, inclusi quelli di mitigazione del rischio, di reclutamento, siti di ricerca del personale, informazioni finanziarie e broker di dati di marketing.

Per conoscere l’offerta completa di Incogni clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.