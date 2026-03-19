 Proteggi i tuoi dati: scopri i piani a vita o annuali di pCloud in super sconto
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Proteggi i tuoi dati: scopri i piani a vita o annuali di pCloud in super sconto

Piani cloud fino a 10TB con grado di sicurezza militare in ottima offerta.
Proteggi i tuoi dati: scopri i piani a vita o annuali di pCloud in super sconto
Informatica Cloud & Hosting
Piani cloud fino a 10TB con grado di sicurezza militare in ottima offerta.

I piani in abbonamento pCloud rappresentano l’investimento definitivo per proteggere i tuoi dati con una soluzione premium, veloce e totalmente focalizzata sulla tua privacy. La flessibilità è totale perché puoi scegliere in sconto i piani annuali, da 49,99€ per 500GB fino a 299,99€ per 10TB, oppure optare per le soluzioni a vita, da 199€ per 500GB fino a 1190€ per 10TB, con cui pagare un’unica volta sbarazzandoti per sempre dei costi fissi. Il tutto coperto da ben 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Attiva l’offerta

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Quel che è certo è che, a prescindere dalla scelta che farai, non cambierà il contenuto dell’offerta, se non in termini di tempistiche a disposizione e prezzo. Comunque vada avrai la possibilità di archiviare i tuoi file in data center certificati protetti dalle rigorose leggi svizzere sulla privacy, con transito e conservazione blindati dalla protezione dei canali TLS/SSL e dalla crittografia AES a 256 bit.

L’app a tua disposizione, installabile su PC, smartphone e tablet, ti darà modo di lavorare sui file anche direttamente sul cloud con la possibilità di eseguire il backup automatico della galleria del telefono e del desktop mantenendo tutto sincronizzato su ogni tuo dispositivo e soprattutto accessibile anche offline.

La gestione dei file è a prova di distrazione: la piattaforma consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza alcuna limitazione di velocità di trasferimento e, se sbagli a modificare o cancelli un documento per errore, ti permette di recuperare i tuoi dati e ripristinare le versioni precedenti dei file fino a 30 giorni fa.

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Altre due cose importanti: per i file multimediali è previsto un media player integrato con cui eseguirli direttamente nel cloud e potrai creare cartelle condivise con le persone di cui ti fidi oppure creare dei link appositi protetti da password per raccogliere del materiale esterno. A te adesso non rimane che scegliere la soluzione che più ti aggrada: a vita oppure annuale?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
19 mar 2026
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