Proteggi i tuoi dati: scopri i piani a vita o annuali di pCloud in super sconto

I piani in abbonamento pCloud rappresentano l’investimento definitivo per proteggere i tuoi dati con una soluzione premium, veloce e totalmente focalizzata sulla tua privacy. La flessibilità è totale perché puoi scegliere in sconto i piani annuali, da 49,99€ per 500GB fino a 299,99€ per 10TB, oppure optare per le soluzioni a vita, da 199€ per 500GB fino a 1190€ per 10TB, con cui pagare un’unica volta sbarazzandoti per sempre dei costi fissi. Il tutto coperto da ben 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Quel che è certo è che, a prescindere dalla scelta che farai, non cambierà il contenuto dell’offerta, se non in termini di tempistiche a disposizione e prezzo. Comunque vada avrai la possibilità di archiviare i tuoi file in data center certificati protetti dalle rigorose leggi svizzere sulla privacy, con transito e conservazione blindati dalla protezione dei canali TLS/SSL e dalla crittografia AES a 256 bit.

L’app a tua disposizione, installabile su PC, smartphone e tablet, ti darà modo di lavorare sui file anche direttamente sul cloud con la possibilità di eseguire il backup automatico della galleria del telefono e del desktop mantenendo tutto sincronizzato su ogni tuo dispositivo e soprattutto accessibile anche offline.

La gestione dei file è a prova di distrazione: la piattaforma consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza alcuna limitazione di velocità di trasferimento e, se sbagli a modificare o cancelli un documento per errore, ti permette di recuperare i tuoi dati e ripristinare le versioni precedenti dei file fino a 30 giorni fa.

Altre due cose importanti: per i file multimediali è previsto un media player integrato con cui eseguirli direttamente nel cloud e potrai creare cartelle condivise con le persone di cui ti fidi oppure creare dei link appositi protetti da password per raccogliere del materiale esterno. A te adesso non rimane che scegliere la soluzione che più ti aggrada: a vita oppure annuale?