Proteggi i tuoi dati sensibili online con Privacy Guardian

Proteggere i propri dati sensibili online è fondamentale per navigare nel mondo del web. Per questo motivo esistono alcuni software la cui funzione principale è proprio quella di aiutarci a difendere la nostra riservatezza: uno di questi è Privacy Guardian, che offre una serie di interessanti funzionalità. Il programma, prodotto da Iolo, è in vendita al prezzo di 36,94 euro per l'abbonamento dalla durata di un anno. Ma quali, dunque, le caratteristiche che rendono Privacy Guardian un prodotto d'eccellenza nel suo settore? Scopriamole insieme.

Privacy Guardian: tutte le funzioni

Come anticipato, l'obiettivo di Privacy Guardian è quello di bloccare l'accesso di malintenzionati all'interno della rete ai nostri dati sensibili, informazioni sul dispositivo e abitudini online: potrai dire addio a fastidiose pubblicità disseminate in ogni pagina web e ad account compromessi. La prima funzione interessante che caratterizza Privacy Guardian è la protezione dell'impronta digitale (riconoscimento biometrico utilizzato soprattutto dagli smartphone, ma disponibile anche su diversi PC di ultima generazione) evitandone l'acquisizione che potrebbe essere sfruttata da terzi per profilazione e data mining. Cookie e cronologia di navigazione, i primi “colpevoli” del tracciamento dei nostri dati online, vengono eliminati facilmente e regolarmente da tutti i browser, a specifici orari impostati dall'utente (con la possibilità di stilare una “Whitelist” di siti web sicuri in cui mantenere intatti i dati). In più, con Privacy Guardian è possibile disattivare in pochi click quelle impostazioni di sistema che raccolgono silenziosamente tutti i tuoi dati, ma spesso difficili da intercettare e fermare.

In poche parole, Privacy Guardian si presenta come un vero e proprio “Guardiano” a difesa della nostra privacy online. Puoi acquistare il software dal sito web ufficiale, al prezzo di 36,94 euro per l'abbonamento annuale (con rinnovo automatico). Il programma è supportato da tutti i PC con sistema operativo Windows (da 7 a superiore), ma se non sei certo della sua efficacia potrai recedere dall'acquisto 30 giorni e ricevere un rimborso completo.