Proteggi i tuoi device e risparmia fino al 66% Norton 360

Norton 360 è una suite di completa che offre una protezione avanzata per i tuoi dispositivi, sia che tu stia utilizzando un computer o un dispositivo mobile. La protezione dalle minacce in tempo reale è una delle caratteristiche essenziali di Norton 360. Questo servizio utilizza un motore di scansione avanzato per rilevare e bloccare virus, malware, spyware e altre minacce informatiche. Norton 360 offre anche protezione anti-phishing per aiutarti a evitare di essere truffato online. Non è tutto. Puoi anche sfruttare altri servizi, come la Secure VPN, che ti consente di navigare in modo anonimo e sicuro su internet, puoi proteggere le tue chiavi d’accesso con il password manager integrato ed effettuare backup regolari. Inoltre, grazie al Dark Web Monitoring, verrai avvisato se vengono trovate le tue informazioni personali nel Dark Web. Norton 360 è disponibile ancora per pochi giorni ad un prezzo incredibile, con sconti fino al 66%.

Norton 360: funzionalità e prezzi dei piani in abbonamento

Tutti i piani di Norton 360 offrono l’innovativa tecnologia di sicurezza utilizza l’AI e l’apprendimento automatico per monitorare le minacce e proteggere i tuoi device virus, malware, spyware e ransomware, tenendo al sicuro i tuoi dati privati e le informazioni finanziarie. Inoltre, in ogni piano è inclusa la Secure VPN e la SafeCam per PC. Il piano Standard offre 10 GB di spazio in cloud per il backup del PC. I piani Deluxe e Premium offrono rispettivamente 50 GB e 75 GB di spazio. Quest’ultimi includono anche la funzionalità “Protezione minori”, per tenere al sicuro i bambini quando navigano sul web e “Orario di scuola”, per aiutare i ragazzi a concentrarsi durante le lezioni online. Infine, con Deluxe e Premium potrai utilizzare anche il Dark Web Monitoring. Norton ti avviserà se trova indirizzi fisici, web, numeri di telefono, numeri di carte di credito o di conti bancari, ma anche gamertag.

Norton 360 Standard è disponibile per un solo dispositivo a 29,99 euro per il primo anno, con uno sconto del 60% sul prezzo iniziale di 74.99 euro. Deluxe può essere installato su 5 dispositivi e ha invece un prezzo di 34,99 euro per il primo anno, ovvero uno sconto del 66% sul prezzo di 104,99 euro all’anno. Infine, Norton Premium è acquistabile al prezzo di 44,99 euro per il primo anno, con uno sconto del 60% sul prezzo annuale di partenza di 114,99 euro. Questo piano protegge fino a 10 dispositivi. A partire dal secondo anno, tutti i prezzi torneranno standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.