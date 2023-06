Proteggi i tuoi dispositivi con Norton 360 Premium scontato del 59%

Se sei un professionista che possiede più PC di lavoro puoi trovare in Norton 360 Premium un’opzione convincente per proteggere i tuoi dispositivi.

Con un sostanzioso sconto del 59%, questo piano offre protezione per un massimo di 10 dispositivi, inclusi computer, laptop, macbook, smartphone e tablet, il tutto al prezzo di € 44,99 anziché € 109,99 originali per il primo anno.

Oltre a questi vantaggi, il pacchetto include una serie di funzionalità di sicurezza della rete, come VPN integrata, password manager, backup su cloud, controllo parentale e protezione per le webcam.

Norton 360 Premium: il pacchetto perfetto per proteggere tutti i tuoi dispositivi

Norton 360 Premium offre una suite completa di strumenti che garantiscono la protezione di tutti i tuoi dispositivi.

Questa soluzione all-in-one include un antivirus che protegge efficacemente i dispositivi dalle minacce online attuali e future. In questo modo, garantisce la sicurezza dei tuoi dati personali e finanziari durante l’accesso alla rete.

Utilizzando la VPN integrata, avrai la possibilità di navigare in Internet in completo anonimato, assicurandoti che le tue attività online rimangano non rintracciabili.

Inoltre, fornisce un’esperienza di navigazione sicura, in particolare quando si è connessi a reti Wi-Fi pubbliche.

La tecnologia di crittografia avanzata garantisce la protezione e la privacy dei tuoi dati sensibili, comprese le password degli account e le informazioni finanziarie associate ai tuoi conti bancari.

Norton 360 Premium incorpora una funzione di gestione delle password che consolida tutti i dettagli di accesso, i dati della carta di credito e altri dati vitali in un’unica posizione.

Con una capacità di archiviazione di 75 GB, l’opzione di backup fornisce una soluzione ideale per caricare in modo sicuro documenti cruciali nel cloud.

Inoltre, offre la comodità di archiviare file multimediali come foto e video, garantendo una facile accessibilità da qualsiasi dispositivo connesso.

Con Norton 360 Premium, hai l’ulteriore vantaggio di proteggere i minori con misure di sicurezza specializzate.

Avrai la possibilità di monitorare da vicino le attività del dispositivo, limitando così l’accesso ai siti Web che potrebbero rappresentare un rischio o contenere contenuti inappropriati. Tutto questo a prezzo scontato del 59%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.