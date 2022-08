Proteggi i tuoi dispositivi da virus e malware con McAfee

Cerchi un software antivirus che rilevi in tempo reale malware su tutti i dispositivi a un prezzo accessibile? McAfee è la scelta ideale.

Oltre alle comuni funzionalità, come sicurezza Wi-Fi, firewall, ottimizzazione del PC e gestione delle password, questo antivirus ne ha altre extra, come la pulizia del PC, la distruzione dei file, la protezione dell’identità e una VPN.

Con McAfee puoi scegliere di proteggere 5 dispositivi o 10 dispositivi. Il prezzo differisce di poco e potrai acquistare l’antivirus in entrambi i casi con uno sconto del 55%.

L’acquisto va effettuato cliccando qui se opti per la protezione fino a 5 dispositivi e cliccando qui se invece vuoi proteggere fino a 10 dispositivi.

McAfee: software antivirus dalle grandi capacità

Sono passati più di 30 anni da quando McAfee lanciò il suo primo software antivirus. Da allora la fiducia dei suoi clienti è rimasta immutata.

I premi ricevuti dall’azienda sono davvero numerosi, così come i riconoscimenti di anno in anno. Questo perché McAfee riesce a offrire una vasta gamma di opzioni per ogni requisito e budget.

I prodotti offerti sono i seguenti:

McAfee Total Protection: è il prodotto di punta dell’azienda. Riesce a fornire protezione a tutti i dispositivi che possiedi.

McAfee Gamer Security: se sei appassionato di videogame online, questa soluzione ti offre sicurezza completa senza compromettere velocità e prestazioni del dispositivo.

McAfee Identity Protection Service: protegge tutte i tuoi account e le informazioni personali da hacker e accessi non autorizzati.

McAfee WebAdvisor: gratuito per Windows, blocca gli attacchi di exploit, i siti di phishing, e i cryptojacker basati su browser.

McAfee TechMaster Concierge: servizio di concierge che scansiona il tuo computer, proteggendo, installando e configurando applicazioni.

Il lavoro che svolge McAfee è di scannerizzare il dispositivo per rilevare in tempo reale virus e malware, di fungere da firewall contro le minacce esterne, di gestire le password, di analizzatore della rete domestica, di bloccare spam e di proteggere da un possibile furto di identità.

Insomma, un antivirus completo ed affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.