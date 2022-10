Proteggi i tuoi figli su internet con questo software

Essere genitori nell’era di Internet non è affatto facile. Molti di loro si chiedono in che modo passano le ore i figli davanti la PC, ma sarebbe più opportuno insegnare loro l’educazione sull’uso responsabile di Internet.

Innanzitutto, è necessario discutere con i propri figli dei rischi connessi a Internet. In altre parole, i genitori devono essere un punto di contatto in caso di domande e dubbi.

Gli articoli di cronaca relativi a Internet possono essere un buon punto di partenza per la discussione, ad esempio chiedendo: “Cosa ne pensi?”. Le domande incoraggiano i bambini e ragazzi ad impegnarsi nel dialogo.

Bisogna incoraggiarli a sviluppare interessi al di fuori di Internet, come la musica, lo sport, gli amici e l’arte. Internet è un ottimo strumento, ma dovrebbe sempre integrare la vita reale, non sostituirla.

Poi c’è un altro modo per promuovere un uso equilibrato di Internet: Norton Family. Vediamo di cosa si tratta.

Norton Family: l’educazione dei figli con la tecnologia

La diffusione di informazioni e dati personali può essere molto pericolosa. Quindi, l’educazione dei figli sull’uso responsabile di Internet passa anche attraverso questo.

Come dicevamo, Norton Family fornisce ai genitori informazioni dettagliate per aiutare a bilanciare l’uso dei dispositivi da parte dei figli e strumenti per insegnare loro abitudini online sicure, sensate e salutari.

Per quanto riguarda le lezioni online e l’apprendimento da remoto, Norton Family aiuta i figli a concentrarsi sui compiti durante le ore di scuola.

Inoltre, monitora le ricerche e i video a cui i figli sono interessati e segnala eventuali attività pericolose in modo che i genitori possano discuterne con loro. Poi c’è il portale Web, che è facile da usare e aiuta a gestire la protezione dei dispositivi dei figli.

Per affidare la protezione dei figli a Norton Family, basta accedere qui e cliccare sul pulsante “Acquista ora”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.