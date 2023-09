Proteggi i tuoi file e risparmia il 70% con NordLocker: nuova promo

Sei preoccupato per la sicurezza dei tuoi documenti importanti quando li condividi online? Vuoi una soluzione affidabile per proteggere i tuoi dati sensibili e risparmiare denaro allo stesso tempo? Ecco la soluzione che fa al caso tuo: NordLocker, il potente strumento di crittografia integrato con uno spazio di archiviazione cloud crittografato end-to-end, ha lanciato un’imperdibile offerta del 70% di sconto su alcuni dei suoi piani.

Solo NordLocker offre sicurezza di primo livello

Con la crescente minaccia di violazioni della privacy online, è essenziale garantire la massima sicurezza dei tuoi documenti. NordLocker utilizza un sistema di crittografia a conoscenza zero e un controllo sugli accessi che garantisce che solo tu e le persone di cui ti fidi possano accedere al tuo cloud personale. Ciò significa che i tuoi dati sono al sicuro da occhi indiscreti, hacker e altre minacce online.

NordLocker non è solo sicuro, ma anche estremamente facile da usare. Basta creare un account NordLocker e scegliere il piano più adatto alle tue esigenze. Con un’interfaccia intuitiva, puoi iniziare a proteggere i tuoi documenti sensibili in pochi minuti, senza la necessità di essere un esperto.

Hai bisogno di condividere documenti con colleghi o collaboratori? NordLocker offre una soluzione sicura per la condivisione dei file. Utilizza i “locker“, cartelle crittografate, per tenere traccia di ciò che condividi e scegli se concedere o revocare le autorizzazioni di accesso ai file condivisi. In questo modo, puoi garantire che solo le persone autorizzate possano accedere ai tuoi documenti.

L’offerta attuale di NordLocker ti consente di risparmiare il 70% sui piani annuali da 100 GB e 2 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato. Questa è un’opportunità unica per ottenere una sicurezza di alto livello a un prezzo incredibilmente conveniente. Non lasciarti sfuggire questa occasione per proteggere i tuoi documenti e risparmiare sul costo del servizio.