Proteggi i tuoi ricordi e documenti importanti con uno spazio in cloud a vita

Come gestisci i tuoi file? Le foto delle vacanze, i video delle recite dei figli, i documenti di lavoro e quelli di famiglia? Avere un archivio personale è importante, ma è necessario che file così importanti non vengano salvati e conservati in condizioni tali da poter essere violati o persi da un momento all’altro. Lo smartphone, infatti, può cadere, danneggiarsi e avere guasti che possono compromettere l’accesso alla memoria interna, così come l’hard disk del PC o le unità esterne cui solitamente facciamo riferimento (pendrive, hard disk esterni, eccetera). Ecco, quindi, che dobbiamo trovare un’alternativa. Lo spazio in cloud è una soluzione ottima sia dal punto di vista della gestione che della sicurezza. Scopri i piani pCloud per il tuo archivio familiare.

Principali caratteristiche e vantaggi dei piani pCloud

pCloud propone tre diverse tipologie di piani individuali con accesso a vita al proprio spazio in cloud:

Premium 500 GB – a 199€ (invece di 299€)

Premium Plus 2 TB – a 399€ (invece di 599€)

Premium Ultra 10 TB – a 1190€ (invece di 1890€)

Oltre a mettere a disposizione una grande quantità di spazio in cloud (nettamente superiore a quella prevista dalle comuni piattaforme o dai servizi gratuiti), ha il vantaggio di un accesso a vita, risolvendo il problema dei costi ricorrenti degli abbonamenti.

Inoltre i piani pCloud sono caratterizzati da una grande attenzione alla sicurezza. Tutti i file e le cartelle salvate nel proprio archivio sono crittografati e vengono effettuate 5 copie di ciascun file su diversi server così da poterli ripristinare in caso di problemi.

Con pCloud è possibile effettuare il backup dai propri profili Dropbox, Google Foto, Google Drive, OneDrive e Facebook, con la possibilità di impostare il caricamento automatico delle foto e prevedere la sincronizzazione automatica con il proprio dispositivo. Uno spazio di archiviazione sicuro ed efficiente per gestire al meglio tutti i propri file personali e quelli della propria famiglia.