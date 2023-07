Proteggi il lavoro in team con 1Password: è gratis per 14 giorni

Nel regno della gestione delle password per i team, un password manager aziendale diventa uno strumento prezioso nella battaglia contro le minacce informatiche in continua evoluzione. Un compagno affidabile in questa impresa è 1Password.

Questo servizio offre il piano “Teams“, che consente di salvaguardare le credenziali per un massimo di dieci persone a una tariffa mensile di 19,95 euro.

Inoltre, la piattaforma offre agli utenti un periodo di prova gratuito di 14 giorni per esplorare le sue capacità.

I vantaggi dell’utilizzo di 1Password

La funzionalità di 1Password Teams è paragonabile a quella di un password manager standard.

Tuttavia, offre l’ulteriore vantaggio di salvaguardare le credenziali di un gruppo più ampio di individui (fino a dieci) che fanno parte dello stesso team. Ecco un riepilogo dei principali vantaggi:

con un semplice clic, la piattaforma consente agli utenti di generare e utilizzare facilmente password robuste e distinte ;

; si possono condividere in modo sicuro tutte le risorse necessarie per il lavoro di squadra. Ciò include documenti, informazioni sulla carta di credito, credenziali di accesso e qualsiasi altro materiale pertinente.

L’implementazione del servizio è un processo rapido, facile da gestire e si integra perfettamente nel flusso di lavoro esistente del tuo team.

Puoi verificare se gli indirizzi e-mail aziendali o le credenziali di accesso sono stati compromessi in una violazione dei dati. Se viene rilevata un’esposizione, riceverai avvisi immediati che ti avviseranno della violazione.

Per usufruire di un mese gratuito, è sufficiente attivare il tuo account.

Siccome il lavoro degli hacker è incessante. I numeri sorprendenti che circondano gli attacchi informatici alle imprese e i casi di frode digitale sono davvero preoccupanti.

È imperativo che vengano intraprese azioni immediate per rafforzare la sicurezza delle password in modo coerente e affidabile.

Questo è esattamente il motivo per cui l’implementazione di un password manager all’interno del tuo team aziendale è assolutamente cruciale.

Massimizza la sicurezza degli account di tutti i membri all’interno del tuo gruppo utilizzando le funzionalità complete offerte dalla piattaforma.

Per un canone mensile di 19,95 euro, puoi accedere a tutto ciò di cui hai bisogno. In alternativa, hai la possibilità di provarlo gratuitamente per una durata di 14 giorni.

