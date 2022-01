Proteggi il tuo Mac con MacBooster 8 al 50% sconto

Hai un Mac ma ti sei accorto recentemente che non è più veloce e scattante come un tempo? L'origine del problema potrebbe trovare riscontro nella presenza un malware, oppure di file spazzatura annidati fra le cartelle del tuo dispositivo. Per la sua pulizia, manutenzione e sicurezza esiste un interessante tool dedicato: MacBooster 8. Il software permette infatti di individuare e rimuovere fino a venti tipologie di file residui e rimuoverli con un clic, mentre allo stesso modo scansiona il Mac alla ricerca di malware o virus. Inoltre, MacBooster permette di ottimizzare l'hard disk e aumentare sensibilmente le sue prestazioni. Uno strumento immancabile per tutti i possessori di un Mac, che potranno acquistarlo a prezzo scontato grazie alle promozioni in corso. L'offerta più vantaggiosa per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo è il piano standard in abbonamento annuale, in sconto a soli 2,49 dollari / mese: un risparmio del ben 50%.

MacBooster 8 Standard: la risorsa per il tuo Mac

Diamo una panoramica a tutte le caratteristiche offerte dal piano standard. La licenza è limitata ad 1 Mac ed è supportato da sistemi operativi OS X 10.9 e superiori (compreso macOS Big Sur).

Pulizia del sistema. Rimuove ogni tipologia di file spazzatura e liberare così prezioso spazio di archiviazione. Giga e giga di residui si nascondono insospettabili nelle cartelle più remote del dispositivo, dando origine a conseguenti rallentamenti. Eliminando questi file, anche il Mac ne beneficerà in termini di velocità. Basta un clic e una breve attesa per avviare e concludere il processo di pulizia: più facile di così!

Sicurezza sempre al primo posto. A volte la causa dei rallentamenti di sistema è la presenza di virus al suo interno. Adware, spyware e malware sono sempre dietro l'angolo, pronti a rubare tutti i tuoi dati più sensibili oppure ad attaccare il tuo dispositivo. Con MacBooster hai a disposizione un pratico e semplice strumento per proteggerti con estrema efficacia dalle minacce che abitano il web. Fra le funzionalità possiamo trovare la scansione in tempo reale, che ti avvisa immediatamente della presenza di malintenzionati, e quella “estesa”, che permette di rimuovere qualsiasi virus o malware dal sistema. Inoltre, il tool ti aiuta a difenderti dai cookie e ti segnala quali sono le app poco sicure presenti sul dispositivo.

Migliorare le prestazioni. Il Mac è pulito e libero da virus, ma è comunque lento. Che fare? MacBooster offre un sistema di Performance Boost, che ti permette di ottimizzare il sistema e migliorarlo dal punto di vista delle prestazioni. Avrai a disposizione tre strumenti: Turbo Boost, per la pulizia di cache e ottimizzazione del disco rigido, Memory Clean per liberare la memoria RAM, e Startup Optimization, per ottimizzare l'avvio del dispositivo.

MacBooster 8 è il migliore alleato di ogni possessore di Mac, soprattutto per quelli un po' più datati che magari hanno bisogno di una spinta in più per tornare veloci e scattanti come un tempo. La promozione in corso ti permette di risparmiare il 50% sull'acquisto dell'abbonamento annuale. Pagherai, così, solamente 2,49 dollari al mese per la licenza standard, che supporta fino a un Mac.