Proteggi il tuo PC con Norton 360 Premium: VPN inclusa e sconto del 65%

Norton 360 Premium si presenta come la soluzione definitiva per garantire la sicurezza online dei tuoi dispositivi. Non si tratta solo di un antivirus avanzato, ma offre anche una suite di strumenti essenziali per proteggere la tua privacy e le informazioni sensibili.

Attualmente, puoi approfittare di una promozione eccezionale che offre uno sconto del 65% per il primo anno, portando il costo a soli 39,99 euro invece di 114,99 euro.

La sicurezza avanzata non è mai stata così facile con Norton 360 Premium

La protezione avanzata fornita da Norton 360 Premium si estende oltre la semplice difesa contro le minacce online, offrendo un pacchetto completo di strumenti di sicurezza.

La Secure VPN ti consente di navigare in modo anonimo e sicuro, proteggendo i tuoi dati con una crittografia avanzata.

Il Password Manager ti permette di gestire le tue password in modo sicuro e generare nuove in modo pratico. Inoltre, il monitoraggio Dark Web di Norton tiene costantemente d’occhio il lato oscuro della rete, avvisandoti in caso di rischio di furto di identità.

Norton 360 Premium, oltre alla protezione individuale, pensa anche a quella della tua famiglia, e lo fa con la protezione per i minori, SafeCam per PC e l’Orario di Scuola, che ti danno il controllo totale sulle attività online dei tuoi figli, garantendo una navigazione sicura e responsabile.

La promozione esclusiva rende Norton 360 Premium ancora più allettante, offrendoti la massima sicurezza a soli 39,99 euro per il primo anno, con un risparmio del 65% rispetto al prezzo standard di rinnovo.

L’abbonamento include la protezione per 10 dispositivi e 75 GB di backup nel cloud, assicurando la sicurezza dei tuoi dati importanti.

Inoltre, la Promessa Protezione Virus di Norton garantisce il rimborso completo nel caso in cui il tuo dispositivo venga colpito da un virus che Norton non riesce a rimuovere. Non perdere l’opportunità di proteggere te stesso e la tua famiglia online con Norton 360 Premium.

