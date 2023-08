Proteggi la tua estate con Panda Dome Premium: offerta estiva al 50%

L’estate è una stagione di svago, relax e divertimento, ma non dobbiamo dimenticare che anche durante questi mesi di sole e spiaggia, la nostra presenza online è sempre esposta a potenziali minacce. Ecco perché Panda Antivirus, un nome affidabile nel mondo della sicurezza informatica, ha preparato un’offerta estiva che non puoi lasciarti sfuggire. Panda Dome Premium, la soluzione di sicurezza completa, è ora disponibile con uno sconto del 50%.

Naviga in tutta sicurezza con Panda Antivirus

Quando trascorri tempo online, desideri farlo in totale sicurezza. Panda Dome Premium è progettato proprio per questo. Con una vasta gamma di funzionalità avanzate, tra cui antivirus, firewall e scansione dei dispositivi esterni, non c’è spazio per compromessi. Questo pacchetto offre una protezione a 360 gradi, garantendo che la tua esperienza online sia priva di minacce e intrusioni indesiderate.

La tua privacy è importante, e Panda Dome Premium lo sa. Questo piano non offre solo una protezione avanzata, ma include anche una VPN privata e illimitata che ti consente di navigare online in modo anonimo, proteggendo la tua identità e i tuoi dati. Inoltre, l’utilissima funzione “Cleanup” ottimizza le prestazioni del tuo PC eliminando i file inutili, garantendo che il tuo sistema operativo funzioni al meglio.

Riassumendo, Panda Dome Premium include:

Antivirus e firewall per Windows

VPN Premium

Protezione Wi-Fi da hacker

Scansione dispositivi esterni

Controllo genitori

Protezione dell’identità per acquisti e navigazione online

Generatore di password univoche

Cleanup per rimuovere i file che rallentano il PC

Gestione aggiornamenti

Supporto tecnico 24/365

L’offerta estiva del 50% di sconto su Panda Dome Premium è un’ottima opportunità. Proteggi la tua estate online e naviga senza preoccupazioni con questa soluzione completa di sicurezza. Con soli 59,49 euro all’anno (un dispositivo), puoi avere la tranquillità che meriti mentre ti godi il meglio dell’estate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.