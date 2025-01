Proteggi la tua identità digitale con un tool che ti avvisa prima che sia troppo tardi

L’attenzione verso la sicurezza informatica è aumentata negli ultimi anni così come sono cresciuti i rischi per la propria identità digitale. Furti di dati, attacchi informatici e frodi bancarie sono solo alcune delle preoccupazioni che ogni giorno ci troviamo ad affrontare con la consapevolezza che anche una grande attenzione ai propri comportamenti online è spesso insufficiente per essere veramente al sicuro. Cosa si può fare? Surfshark Alert, lo strumento del pacchetto di cybersecurity Surfshark One, è la soluzione. Acquistalo ora con la promozione che ti consente di risparmiare fino all’85%.

Come Surfshark Alert previene i furti d’identità

Surfshark Alert è lo strumento che offre avvisi in tempo reale in caso di violazioni di documenti d’identità o carte di pagamento, inviando notifiche immediate tramite e-mail quando i propri dati personali vengono compromessi. Inoltre Surfshark Alert invia report periodici per mostrare lo stato della propria sicurezza digitale.

Con uno strumento di questo tipo si ha, innanzitutto, una protezione in tempo reale che consente di agire bloccando la carta di pagamento e denunciando l’accaduto alle autorità competenti così da tutelare i propri risparmi. Surfshark Alert è uno strumento potente ma anche molto semplice da utilizzare e configurare che offre una protezione costante e continua (è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7) per la propria sicurezza.

Il tool Surfshark Alert è disponibile nei piani Surfshark One e Surfshark One+ rispettivamente in promozione a 2,69€ al mese (con un risparmio dell’85%) e a 4,29€ al mese (per un risparmio del 79%). Entrambi i piani, oltre a Surfshark Alert, includono la VPN con dispositivi illimitati, Alternative ID (con generatori di e-mail e dati personali), l’antivirus con protezione in tempo reale e Search, il motore di ricerca senza pubblicità con risultati specifici per ogni Paese. Un’offerta completa per una navigazione online sempre sicura e protetta.