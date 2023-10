Proteggi la tua privacy con Internxt: 2 TB cloud li paghi solo 21 euro

Hai mai desiderato un posto sicuro dove conservare i tuoi dati e le tue foto, lontano da occhi indiscreti? La risposta è Internxt, il rivoluzionario servizio cloud che mette al primo posto la tua privacy, che offre per un periodo di tempo limitato l’80% di sconto su tutti i piani annuali.

La tua privacy è al sicuro con Internxt, che offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, un pagamento sicuro al 100%, oltre alla possibilità di creare un account anonimo.

Il cloud più sicuro per i tuoi file e le tue foto

Internxt è impegnato a proteggere la tua privacy e i tuoi dati. Ogni servizio offerto da Internxt, tra cui Internxt Drive, Photos, Send, e molti altri, è progettato per garantire livelli ineguagliabili di sicurezza e riservatezza. Non solo, ma Internxt offre una soluzione completa di archiviazione in cloud con privacy insuperabile.

La differenza fondamentale tra Internxt e altri servizi cloud è il loro impegno per la tua privacy. Internxt non memorizza password o altri dati dell’utente, e tutti i tuoi dati sono crittografati end-to-end sia quando sono memorizzati che quando sono in transito. Grazie alla crittografia “zero-knowledge” AES-256, solo tu sei in grado di accedere ai tuoi dati.

Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, compreso Linux. Puoi sincronizzare i tuoi file e le tue foto con le app per dispositivi mobili, web e desktop, progettate per valorizzare il tuo spazio di archiviazione crittografato, accessibile da ovunque.

Quattro i piani disponibili:

Fino a 10GB: gratuito

20GB: 2.14 euro (invece di 10.68)

200GB: 8.38 euro (invece di 41.88)

2TB: 21.58 euro (invece di 107.88)

La tua privacy è un diritto che va difeso a tutti i costi e Internxt ti offre una soluzione eccezionale per farlo. Approfitta dell’offerta dell’80% di sconto su tutti i piani annuali, assicurati il tuo spazio sicuro in cloud e metti al sicuro i tuoi dati oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.